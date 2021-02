Nueva lesión de Neymar lo aleja de las canchas por un mes

Neymar salió renquante tras ser víctima de una falta por detrás durante el partido contra Caen por la primera ronda de la Copa de Francia el miércoles.

"Una gran tristeza, un dolor inmenso y lágrimas sin parar. Una vez más dejaré un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", escribió el futbolista en Instagram. "A veces me veo molestado por mi estilo de juego, por regatear y acabar recibiendo golpes constantemente. No sé si el problema es mío o lo que hago en el campo. Esto me deja realmente triste".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

"Me pone muy triste escuchar a jugadores, entrenadores y comentaristas, o a cualquiera, decir que tengo que aguantar, que me tiro, que me quejo demasiado o que soy un mimado. Sinceramente, eso me entristece y no sé hasta cuándo lo soportaré. Todo lo que quiero es ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", concluyó en su mensaje.

Neymar El brasileño Neymar se lamentaba de la rodilla y del aductor izquierdo y -tras intentar continuar sobre el césped- acabó solicitando el cambio a los 60 minutos de partido. AFP

Es la tercera vez, en las últimas cuatro temporadas, que Neymar se piede al menos un juego de octavos de final de la Liga de Campeones, según resalta el diario español Marca.

En su primera temporada con el PSG jugó la ida en el Bernabéu ante el Real Madrid (3-1) pero se perdió la vuelta tras torcerse el tobillo y lastimarse el quinto metatarsiano de su pie derecho ante el Olympique de Marsella. Un año después se perdería los octavos ante el Manchester United por la misma lesión.

El año pasado si estuvo en esa fase de la competición ante el Borussia Dortmund, en tanto que este año ya es seguro que se perderá el enfrentamiento contra el Barcelona el próximo martes en el Cap Nou.

El PSG también tiene entre algodones a Ángel Di María. El extremo argentino sufrió una lesión muscular en el partido contra el Olympique de Marsella el domingo pasado.