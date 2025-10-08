Dos figuras de la selección de España se muestran a favor de juego de LaLiga en Miami

El centrocampista español del Arsenal, Mikel Merino, celebra después de anotar su segundo gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa ante el Leicester City en el King Power Stadium en Leicester, centro de Inglaterra, el 15 de febrero de 2025.

MADRID.- Los internacionales españoles, Mikel Merino y Marc Cucurella , se mostraron este miércoles a favor de que el partido entre el Villarreal y Barcelona se dispute en diciembre en Miami , Estados Unidos, por los beneficios de imagen y económicos que puede aportar al fútbol español.

"Hacia donde está yendo el fútbol, hacia donde está yendo la sociedad en general y los deportes, ya estamos viendo en competiciones como la NFL o la NBA que salen de sus países para dar espectáculo a otras partes del mundo, creo que no es malo para LaLiga y el fútbol español poder enseñar la calidad que hay en nuestra competición", declaró Merino en rueda de prensa.

Sin embargo, el jugador del Arsenal recalcó que "siempre y cuando todos estén de acuerdo y haya soluciones también para esos aficionados que igual se pueden quedar sin ver el fútbol".

"Esa exposición me parece siempre muy positiva para el fútbol español", incidió Merino.

En la misma línea se expresó Cucurella, quien consideró que "puede ser bueno porque al final llevas el espectáculo a otra parte del mundo".

"Quizás es el principio de algo que puede también ayudar al fútbol español, sobre todo en un plano más económico", remarcó el lateral del Chelsea.

La UEFA anunció el lunes que aprobó la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga, se juegue en Miami, a iniciativa de la patronal y pese a oponerse a que se organice en el extranjero.

El otro lado de la moneda

En cambio, según la prensa española, los capitanes de ambos equipos están en contra de jugar fuera y tildan la decisión de "falta de respeto" por ser excluidos de las consultas por parte de La Liga, la RFEF y la UEFA.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), también crítica, comunicó que se reunirá con los capitanes para decidir las medidas que piensan tomar.

Tampoco está de acuerdo Marco Van Basten, el mítico jugador de Países Bajos.

"¿Qué tipo de comedia es esta? Realmente no lo entiendo, me parece una locura. Es una falta de agradecimiento a tus aficionados y a tu país. Y también es un fracaso de la Liga, que se está falseando", comentó el exjugador del Milan al programa Rondo del canal neerlandés Ziggo Sport.

"¿Por qué un equipo juega como local lejos y otro no? No está bien, es una distorsión de la competición y se debería prohibir", sentenció el exjugador del Milan.

Al igual que LaLiga, la Serie A italiana pretende organizar el Milan-Como en Australia en febrero, una iniciativa calificada como "locura" por el internacional francés Adrien Rabio, actual jugador rossonero.

En una entrevista con el diario Le Figaro, el francés asegura que "es de locos hacer tantos kilómetros para un partido entre dos equipos italianos en Australia", apuntando que sobrecarga más aún el calendario y va en contra de la salud de los jugadores.

Sin embargo, el director general de la Lega, organizadora de la Serie A, Luigi de Siervo, le recordó que "debería respetar más a quien le paga y mostrarse de acuerdo con lo que quiere su club".

