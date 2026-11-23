El español Carlos Alcaraz posa con el trofeo tras su victoria ante el alemán Alexander Zverev en la final del torneo ATP Finals de tenis, en Turín, el 22 de noviembre de 2026.

Carlos Alcaraz continúa haciendo historia en el tenis. El español conquistó el título de las Finales ATP de Turín tras derrotar al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 7-6, un triunfo que también le permitió escalar posiciones en la clasificación histórica de ganancias económicas del circuito masculino.

Con apenas 23 años, Alcaraz acumula 74.308.608 dólares en premios, una cifra que lo sitúa en el quinto lugar de todos los tiempos y le permite superar al italiano Jannik Sinner, su principal rival generacional.

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Por su parte, Alexander Zverev, pese a perder la final, se mantiene en la tercera posición histórica, con 78.838.552 dólares acumulados durante su carrera profesional.

El murciano se embolsó 5,2 millones de dólares por su actuación en las Finales ATP, mientras que Zverev recibió 2.759.000 dólares.

Alcaraz, que registra 25 victorias y apenas dos derrotas desde su regreso de una lesión a finales de agosto, sigue acercándose a los grandes referentes económicos de este deporte.

La proyección de Alcaraz y Sinner apunta a que ambos podrían superar próximamente a Zverev y acercarse a las cifras alcanzadas por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, integrantes de los históricos 'Tres Grandes'.