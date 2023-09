Ohtani enciende alarmas con posible nueva cirugía Tommy John

“La primera vez, mi rehabilitación fue muy complicada y nunca me sentí al 100%”, reconoció Jameson Taillon, lanzador de los Cachorros de Chicago. “La gente venía y me preguntaba, ‘Hey, ¿qué debo esperar después de que me operen con la Tommy John?’, y yo decía: No volverte a sentir bien nunca.