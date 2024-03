Ozzie Guillén confirma que repite como mánager en Venezuela

Cuando la temporada 2023-24 de la LVBP inició, Guillén no estaba en los planes de ser el piloto de La Guaira. El cargo cayó en las manos del también exgrandeliga venezolano de los Mets de Nueva York, Edgardo Alfonzo. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados durante la ronda regular y tanto Alfonzo como Gerente Deportivo del equipo, César Collins fueron relevados de su puesto. Allí fue cuando llegó el turno de Guillén al volver a su amado equipo.

Ozzie ya sabía lo que era ser mánager de Tiburones, pues durante tres campañas (2016-2019) dirigió al equipo, sin poder llevarlos a la gloria en esa primera pasantía. Tras el fracaso vivido, decidió no continuar para la zafra 2019-20 de la LVBP y mencionó que no volvería a dirigir al club, por el "bien de su familia". Sin embargo, una llamada en diciembre de 2023 lo hizo cambiar de parecer. En varias oportunidades, Guillén aseguró que "no podía decirle que no a esa nueva oportunidad". Lo conversó con familia y amigos, lo que le permitió decidirse y volver de nuevo al ruedo.

Ozzie Guillén por el Back to back

El resultado fue positivo para ambas partes. Logró ser campeón con el equipo de sus amores. Los llevó a la máxima gloria del Caribe y ahora la pregunta era, si seguiría con el equipo. La respuesta llegó.

"PRIMICIA @ozzieguillen13 renueva contrato y será el manager del equipo campeón para la 24/25. Hace minutos firmó la renovación de su contrato con el Sr. Wilmer Ruperti (propietario del equipo) y la junta directiva”, publicó la cuenta oficial de Tiburones de La Guaira en las redes sociales.

Guillén se mostró contento con el trato recibido en su segunda pasantía con el equipo venezolano. En una entrevista concedida al periodista Alfredo Villasmil para El Emergente, allí le corroboró que la decisión fue tomada porque "le hicieron cambiar de opinión" sobre trabajar en la LVBP.

"Creo que tenemos los peloteros que necesitamos y el material necesario para conseguir el objetivo", destacó Ozzie Guillén para buscar el "Back to Back con Tiburones. "El trato que la directiva le ha dado a mi persona y a mi familia ha disipado todas las dudas que yo tenía con el beisbol venezolano".

La temporada 2024-25 de la LVBP comienza en octubre y los Tiburones son el equipo a vencer, tras ser el más dominante de la campaña anterior. La defensa del título comienza con Guillén como el mánager a tiempo completo.