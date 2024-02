Ozzie Guillén arremete contra sistema de MLB durante la Serie del Caribe Miami 2024

Tras conseguir su tercera victoria con Venezuela (Tiburones de La Guaira) en la Serie Caribe Miami 2024 y analizar la actuación de su abridor Ricardo Pinto, a quien dio mucho crédito del cetro de los escualos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y no lanza en el sistema de MLB desde 2021, soltó: "no entiendo como un pelotero de esa categoría ni lo ven. Él merece una oportunidad. Hay muchos peloteros -no voy a hablar de los otros países- que merecen una oportunidad en EEUU". Y ahondó en críticas al sistema de MLB (Liga Mayor de Béisbol, por sus siglas en inglés).

"Ellos nos usan a nosotros, pero nosotros no los podemos usar a ellos. Todo el tiempo crean la regla de MLB, la regla de MLB. Así la grandes ligas lo quiere, así la informática. Todo, todo lo quiere MLB", siguió. "Nosotros siempre le bajamos la cabeza a MLB, pero '¿MLB nos ayuda a nosotros de alguna manera?' Y lo voy a decir han hecho juego en Londres -ayúdenme porque ni me acuerdo- han hecho juego en Australia. Entonces para un juego de Exhibición en Dominicana va MLB, hay que gastar 3 millones de dólares en el estadio porque nada sirve".

Ozzie, que en días recientes dijo que Yasiel Puig tenía más capacidades que el 70% de los jugadores actuales de Grandes Ligas, así como también expresó que para dirigir en las mayores "hay que ser pana (amigo) de alguien", arremetió contra varios frentes del sistema de béisbol organizado, incluso su página web en inglés.

"Yo creo que MLB tiene que ponerle más atención a la pelota que de verdad ellos necesitan. Aquí lo estamos demostrando en este momento, con los fanáticos que traemos a este estadio", se manifestó el venezolano sobre los 194.745 boletos vendidos para la Serie del Caribe que se juega en el Loan Depot Park, casa de los Marlins de Miami. "MLB está de aquí ahí, cuántas veces fueron a Venezuela, a República Dominicana. No estoy hablando los mlb secretarios, sino la gente de verdad los jefes. Nunca, nunca lo han hecho. Y saben cuánto nosotros ayudamos a MLB con nuestras escuelas, nuestras academias, nuestro scouts. Hay muchas cosas y por eso es que yo no tengo trabajo, porque a mí me gusta que la gente sea clara y honesta".

Guillén se quejó de que la Serie del Caribe se juega en Estados Unidos, pero el sitio oficial de mlb.com no ha reseñado ni una vez el evento.

"Yo creo que MLB debería poner un poquito más de atención al pelotero latino y ayudar", explicó. "Nicaragua quiere superarse, pero sin ayuda de ellos se van a quedar con los guantes y los bates en la mano. Sí, sí yo estoy diciendo ¿Cuántas veces han reseñado la Serie del Caribe? En la que yo tengo, la página, ni una vez lo han hecho jugando en su país. En inglés he visto como 780 artículos que si (Shohei) Ohtnai tiene el brazo bueno, que si lanza. Pero a nosotros no nos han reseñado ni una vez estando en EEUU. Ahí se las dejo. Siempre me meto en problemas para ayudar al beisbol nuestro. Cuando me meto nadie me defiende, es otra cosa

"Yo fui MLB (jugador y coach) por muchísimos años y sé lo que hay. No nos vamos a engañar, nosotros tenemos que sacar y firmar niñitos de 16 años, cuando en otros países firman de 20 y 30 años y le dan 50 millones, 100 millones de dólares. Si vieran el talento del Caribe, deberíamos tener más peloteros en grandes ligas", sentenció.