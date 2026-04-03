Ozzie Guillén rompe en llanto: Medias Blancas de Chicago retirará su histórico número 13

Ozzie Guillén, mánager de los Chicago White Sox, campeones de la Serie Mundial, se dirige al público durante una ceremonia en conmemoración del equipo ganador de la Serie Mundial de 2005 en el Rate Field.

Pocas veces se ha visto a Ozzie Guillén quebrarse en público, pero esta vez no pudo evitarlo. La histórica figura de los Medias Blancas de Chicago rompió en llanto al enterarse, en plena transmisión televisiva, de que la franquicia retirará oficialmente su emblemático número 13, en homenaje a una de las personalidades más influyentes en la historia del club.

La sorpresa se produjo durante la emisión de CHSN, cuando el exjugador Scott Podsednik, integrante del inolvidable equipo campeón de la Serie Mundial de 2005, apareció para leer un mensaje oficial que dejó sin palabras al exmanager venezolano.

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La ceremonia de retiro del dorsal ya tiene fecha confirmada: será el próximo 8 de agosto, antes de un partido en casa, según informó la organización.

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The White Sox will retire Ozzie Guillen’s number 13 on August 8th!



A South Side legend cemented in history pic.twitter.com/kmDYrKK39x — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) April 3, 2026

Ozzie Guillén no pudo contener las lágrimas

La reacción de Guillén fue inmediata y completamente genuina. Visiblemente conmovido, el venezolano reconoció que pocas veces el béisbol lo había tocado de esa manera.

“Esa es una de las mayores sorpresas que he tenido en el béisbol”, expresó Ozzie Guillén.

El excampocorto, exmanager campeón y actual comentarista deportivo admitió que el homenaje lo golpeó emocionalmente de una forma muy especial.

“Supongo que los White Sox lo hicieron bien, porque me hicieron llorar”, dijo entre emoción y sonrisa.

Y añadió una frase que resume el peso simbólico del reconocimiento:

“Sé lo importante que es este momento para mi familia y para mí. Eso demuestra que a los White Sox les importó lo que hice por ellos”.

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Por qué White Sox retirará el número 13 de Ozzie Guillén

El retiro del número 13 representa un homenaje a una figura que dejó huella en distintas etapas dentro de la franquicia.

Ozzie Guillén inició su carrera en las Grandes Ligas con los White Sox en 1985 y, desde entonces, se convirtió en uno de los rostros más identificables de la organización.

Su legado incluye una trayectoria destacada como jugador, pero sobre todo su histórico paso como dirigente, etapa en la que condujo a Chicago al título de la Serie Mundial de 2005, cortando una sequía de 88 años sin campeonatos para la franquicia.

Ese logro lo convirtió en un personaje eterno dentro de la historia del equipo y en uno de los referentes latinos más importantes que ha tenido el béisbol en Estados Unidos.

La historia detrás del número 13 de Ozzie Guillén

Durante su intervención, Guillén también reveló una anécdota especial sobre cómo terminó usando el dorsal que ahora será inmortalizado.

Contó que originalmente quería utilizar el número 9, pero no se lo permitieron porque ya había sido retirado en honor a Minnie Miñoso, otra leyenda histórica de la organización.

Fue entonces cuando eligió el 13, inspirado en uno de sus grandes ídolos de juventud: el también venezolano Davey Concepción, mítico campocorto de los Cincinnati Reds.

Guillén explicó que eligió ese número por admiración hacia Concepción, una de las figuras más importantes del béisbol venezolano.

Ahora, ese mismo dorsal será elevado al grupo más selecto de la historia de los White Sox.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040142012452651215&partner=&hide_thread=false 13 forever belongs to Ozzie Guillén. pic.twitter.com/cqX3iN6HD7 — Chicago White Sox (@whitesox) April 3, 2026

Ozzie espera a Davey Concepción y Jerry Reinsdorf en la ceremonia

El venezolano también confesó que espera vivir el homenaje rodeado de personas importantes en su carrera y en su vida.

Uno de los invitados que más desea ver en la ceremonia es precisamente Davey Concepción, quien cumplirá 78 años este verano y representa una influencia profunda en la historia personal de Guillén.

Además, también expresó su deseo de que esté presente Jerry Reinsdorf, histórico propietario de los White Sox.

De hecho, Ozzie contó que habló con él poco después de enterarse del homenaje y compartió una frase que resume la cercanía entre ambos:

“Acabo de hablar con Jerry hace unos minutos. Me dijo: ‘Quería verte llorar alguna vez’”, reveló entre risas.

Mucho más que un jugador o un manager

La relación entre Ozzie Guillén y Chicago va mucho más allá de los resultados deportivos.

A lo largo de los años, el venezolano se transformó en una figura profundamente conectada con la ciudad, con la comunidad latina y con varias generaciones de aficionados de los White Sox.

El propio Guillén lo explicó con una frase cargada de identidad:

“He tenido suerte en Chicago. Mucha gente me conocía como jugador, mucha gente me conocía como manager, y muchos niños me conocen como ese tipo loco de la tele”.

Ese vínculo emocional con el club y con su gente es justamente lo que convierte este homenaje en algo mucho más grande que el retiro de un número.

Un reconocimiento eterno para una leyenda de los White Sox

El retiro del número 13 inmortaliza a Ozzie Guillén en el lugar que hace tiempo se ganó dentro de la historia de los White Sox.

Jugador, líder, campeón, símbolo y referente latino, el venezolano quedará para siempre entre las leyendas máximas de una franquicia que encontró en él una de sus figuras más carismáticas y trascendentes.

Y si la grandeza de un homenaje se mide por la emoción que provoca, entonces el reconocimiento ya cumplió su misión incluso antes de celebrarse oficialmente.