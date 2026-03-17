Para Ronald Acuña Jr., el Clásico Mundial brinda una nueva oportunidad de recuperar tiempo perdido

El venezolano Ronald Acuña Jr. reacciona luego de llegar a salvo a la tercera base en un juego del Clásico Mundial de Béisbol, el 16 de marzo de 2026.

Es innegable que Ronald Acuña Jr. está viviendo la experiencia de este Clásico Mundial de Béisbol con la pasión a flor de piel. No hace falta conocer al venezolano o estar cerca de él para notarlo. Basta con simplemente observar su intensidad dentro del terreno de juego, la euforia detrás de cada celebración y el sentimiento escondido en cada jugada.

No solo se trata de conseguir el primer título para Venezuela en el certamen que nació en 2006, sino también de recuperar el tiempo que le han robado los múltiples problemas físicos con los que ha tenido que lidiar en los últimos años, en los que incluso tuvo que ver desde la banca cómo sus Bravos de Atlanta obtenían el título de la Serie Mundial en 2021.

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"Cuando fuimos a la Serie Mundial, no pude jugar. Gracias a Dios estoy viviendo este gran momento en mi carrera", señaló Acuña Jr. esta semana, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la MLB.

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Sin embargo, lejos de mirar hacia atrás con rencor, el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 se aferra a las lecciones aprendidas por la fuerza.

"Estoy muy contento por todo lo que me ha pasado, hasta las lesiones", indicó el paleador, que este martes liderará a la escuadra venezolana en el choque decisivo de la sexta edición del Clásico Mundial ante Estados Unidos. "Soy una persona con más madurez. Ahora tengo más experiencia", añadió.

Encaró y venció a la adversidad

Sus percances físicos, que lo llevaron a ser operado de ambas rodillas en tiempos recientes, amenazaron con poner fin a su trayectoria como pelotero profesional; cuando menos, pusieron en riesgo sus opciones de seguir destacando como uno de los jugadores más completos y electrizantes del deporte en la actualidad.

"Estoy robando bases. Llegué a pensar que no iba a poder, pero así no es", admitió.

Y si bien nada de lo que ocurra de ahora en adelante le regresará los momentos que se le escaparon de las manos mientras se rehabilitaba, Acuña Jr. está convencido de que lo mejor todavía está por venir, comenzando con la oportunidad dorada que tiene Venezuela de arrebatarle el cetro a la favorita escuadra norteamericana en la noche de este martes en Miami.

"Amo a los Bravos de Atlanta, pero antes de que jugara con ellos, nací en Venezuela", declaró Acuña. "Clasificaría esto como número uno en mi carrera. Estoy bien contento de representar a mi país", sentenció.