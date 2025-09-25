jueves 25  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Inter Miami clasifica a los playoffs con doblete de Messi

El Inter Miami de Lionel Messi goleó por 4-0 al New York City FC este miércoles en el Citi Field y consiguió su pase a la siguiente ronda de la MLS

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Inter Miami se impuso 0-4 sobre New York City FC este miércoles en el Citi Field (Nueva York) y logró clasificar a los Playoffs de la MLS, con un Lionel Messi vestido de figura al aportar dos goles y una asistencia.

El astro argentino, de 38 años, llegó a 24 goles en la temporada y es líder en solitario de la tabla de goleo de la Major League Soccer en el 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
FÚTBOL

El Inter Miami se la juega hoy vs. el Seattle Sounders: ¿Está disponible Messi?
El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, durante la conferencia de prensa de su presentación, el 3 de diciembre de 2024.
Fútbol

Mascherano se queja del calendario: Inter Miami sin descanso antes de enfrentar a Seattle

Es la primera vez en su historia que el Inter Miami logra clasificarse consecutivamente a los playoffs. "Es algo importante para nosotros", dijo el director técnico del club floridano, Javier Mascherano.

"Debemos seguir, sabemos que tenemos dos partidos pendientes, vamos a intentar descansar para ir a Toronto", añadió el entrenador argentino.

Embed

Con la victoria de esta noche, Inter Miami sube al tercer lugar de la tabla de posiciones en la Conferencia Este y queda a cinco del Philadelphia Union, con dos partidos menos, que lidera la lucha por el Supporters’ Shield.

"Hemos hecho un muy buen partido más allá de que fue bastante disputado, nos vamos contentos, pero hay que ser realista y si ellos marcan en la primera parte, pudimos irnos por abajo o igualados", reconoció el DT de las Garzas.

El "Jefecito" optó por una alineación con velocidad por los costados con Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez, mientras que Noah Allen volvió a la titularidad en la defensa central para contrarrestar la rapidez de los atacantes neoyorquinos.

Allen, de 21 años y producto de la academia de Inter Miami, llegó a 100 partidos con la camisa rosanegra.

Los locales tuvieron las primeras ocasiones claras de gol: Thiago Martins falló de cabeza frente al arquero Ustari y minutos más tarde Nicolás Fernández estrelló una pelota contra el palo.

La primera oportunidad del Inter Miami terminó en el fondo de la red cuando Messi filtró un balón perfecto que dejó a Rodríguez de frente al arco enemigo y con toque suave venció a Matt Freese al minuto 43.

Embed

Las Garzas cerraron el partido al minuto 74 con una estupenda definición de Messi ante un pase de Sergio Busquets y nueve minutos más tarde con una anotación desde el punto penal, obra del uruguayo Luis Suárez.

La cereza en el pastel la puso el campeón del mundo al superar la marca de dos defensores, entrar al área y definir de pierna derecha para el 0-4 definitivo.

Mascherano destacó que Messi cediera por segundo partido consecutivo un lanzamiento penal a uno de sus compañeros.

"Él hizo eso muchas veces en su carrera, cuando mira que hay alguien que necesita anotar más que él, trata de ayudar en esa forma", comentó. "Para mí es magnífico, trata de demostrar el espíritu del equipo".

Messi, en racha

El astro argentino, que disputará los playoffs de la MLS por segunda ocasión en su carrera, suma tres partidos consecutivos con por lo menos un gol y una asistencia, una racha que lo deja como serio candidato al premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025.

Inter Miami viajará de Nueva York a Toronto, donde cumplirá con su compromiso del fin de semana, luego regresará a casa para disputar tres partidos consecutivos en el Chase Stadium (Fort Lauderdale), todos frente a rivales eliminados de los playoffs.

"Tenemos menos de 72 horas para jugar en Toronto, intentaremos ganar el partido y vamos a buscar clasificar lo más alto posible. Si ganamos los próximos cinco partidos será magnífico, pero debemos pensar en Toronto", finalizó Mascherano.

FUENTE: AFP

Temas
