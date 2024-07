Paul George revienta la agencia libre con contrato a los 76ers de Filadelfia

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, a la izquierda, intenta aferrarse al balón contra Paul George de Los Angeles Clippers durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el viernes 23 de diciembre de 2022, en Filadelfia. Paul George regresará a la Conferencia Este, y seguramente ha hecho a Joel Embiid muy feliz en el proceso. George firmará un contrato de cuatro años y 212 millones de dólares con los Philadelphia 76ers, dijo una persona con conocimiento de la medida a The Associated Press el lunes 1 de julio de 2024.

George firmará un contrato de cuatro años y $212 millones con los Filadelfia 76ers, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento de la medida. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no puede ser finalizado hasta el 6 de julio por el gobierno de la NBA.