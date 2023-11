Arabia Saudita logra confirmar la pelea soñada

Arabia Saudita está consiguiendo llevarse destacadas veladas de boxeo, especialmente cuando se trata del peso pesado, algo que Las Vegas estaba acostumbrada a protagonizar.

La pelea entre Fury y Usyk tendrá lugar el en Riad, una vez que se cayó de la cartelera de ensueño que se preparaba para el 23 de diciembre. El boxeo lleva años esperando un combate que proclame a un campeón indiscutido de su categoría más alta y al fin tiene fecha confirmada.

Tyson Fury (3).jpg El británico Tyson Fury abraza al camerunés Francis Ngannou, luego de su combate en Riad, Arabia Saudí, el domingo 29 de octubre de 2023. AP Foto/Yazeed Aldhawaihi

Fury viene de ganar, pero sin brillar

El británico viene de disputar un pelea con el luchador de MMA, Francis Ngannou, en el que sorpresivamente fue derrumbado, pero la victoria se la terminó llevando el campeón de pesos pesados.

Para Francis, derribar a Tyson Fury durante la pelea fue inesperado para muchos, pero no para él. Él sabe del poder de sus golpes y sabía que tenía la oportunidad de conseguir uno bueno contra Fury. Cuando no esperaba que fuera Fury sobre él esto hizo que la pelea fuera aún más interesante. En opinión de la gente, Ngannou en realidad ganó esa pelea, pero los jueces se la dieron a Fury.

Ngannou estuvo hablando con varios medios de comunicación sobre la pelea. En entrevista con 'The Last Stand', Francis alabó de una forma extraña a Tyson al decir: "Fury golpea bastante bien. Me comí algunos de sus obuses: golpea muy fuerte. Y estaba con guantes de 10 onzas, porque las peleas de MMA son con guantes de 4. En el boxeo es así. Creo que, hasta ahora, él es el mejor punch. Así que supe que [podría derribarlo]. Estaba esperando [más] porque lo estaba mirando, sus ojos estaban abiertos, parece que estaba muy consciente".