SANTO DOMINGO-. Tras no localizarlo en dos de sus propiedades el martes, autoridades dominicanas buscaban a Wander Franco, pelotero suspendido de los Rays de Tampa Bay , quien está sujeto a una investigación por una presunta relación con una menor de edad, dijo un agente cercano al caso.

Fiscales y policías dominicanos se presentaron en las dos propiedades en Baní, la localidad natal del pelotero, ubicada unos 60 kilómetros al suroeste de la capital dominicana, para solicitar su comparecencia y declaraciones sobre el caso, dijo a The Associated Press la persona, quien solicitó permanecer anónima por no tener autorización para dar comentarios.