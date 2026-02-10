"Perros robot" apoyarán a policías mexicanos durante el Mundial 2026

La imagen muestra a uno de los "perros robot" que ayudarán a los oficiales de policía de México durante el próximo Mundial de fútbol, el 9 de febrero de 2026.

MONTERREY.- Un grupo de "perros robot" ayudará a policías mexicanos en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de fútbol de 2026 , que organizan Canadá , Estados Unidos y México , anunciaron este lunes las autoridades.

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar.

Los "perros robot" fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey (norte) y que alberga al estadio BBVA, una de las sedes del Mundial de Norteamérica.

Un video divulgado por ese gobierno local muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

Mientras, el dispositivo transmite imágenes en directo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (...) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Los robots, de los cuales el municipio presentó cuatro en rueda de prensa, adquiridos por 2,5 millones de pesos (145.400 dólares), serán desplegados "en caso de alguna riña", detalló García.

El estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirá cuatro partidos del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

América contrata a Lima

El América de México anunció este martes el fichaje del centrocampista ofensivo brasileño Vinicius Moreira de Lima, parte del plantel que ganó la primera Copa Libertadores del Fluminense de Río de Janeiro en 2023.

El mediocampista, de 29 años, se une al equipo más laureado del balompié mexicano en calidad de cedido desde el Flu, según informaron ambos equipos en sus redes sociales.

El préstamo es hasta final de año y cuenta con opción de compra del pase, precisó el cuadro carioca.

Con el Fluminense (168 partidos, 16 goles), al que llegó en 2023, Lima ganó la Libertadores y el Campeonato Carioca en 2023, así como la Recopa Sudamericana 2024.

