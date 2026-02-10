martes 10  de  febrero 2026
"Perros robot" apoyarán a policías mexicanos durante el Mundial 2026

Los robots están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar en el Mundial

La imagen muestra a uno de los perros robot que ayudarán a los oficiales de policía de México durante el próximo Mundial de fútbol, el 9 de febrero de 2026.

La imagen muestra a uno de los "perros robot" que ayudarán a los oficiales de policía de México durante el próximo Mundial de fútbol, el 9 de febrero de 2026.

HANDOUT / MUNICIPALITY OF GUADALUPE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTERREY.- Un grupo de "perros robot" ayudará a policías mexicanos en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de fútbol de 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México, anunciaron este lunes las autoridades.

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar.

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado tras el primer día de su juicio en apelación ante la Fiscalía General suiza para reabrir los procedimientos para un nuevo examen de los cargos de fraude contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA, en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025. El exjefe de la FIFA Sepp Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini fueron absueltos por el Tribunal Federal Suizo en junio de 2022 de los cargos que incluían gestión desleal, abuso de confianza y falsificación de valores. 
Polémico expresidente de la FIFA pide boicotear el Mundial 2026
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
Alcaldesa de Los Ángeles pide a EEUU dar garantías a los asistentes extranjeros al Mundial

Los "perros robot" fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey (norte) y que alberga al estadio BBVA, una de las sedes del Mundial de Norteamérica.

Un video divulgado por ese gobierno local muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

La ministra del Interior de México, Rosa Icela Rodríguez, habla durante la presentación de un programa con miras a la celebración del Mundial de 2026, el 7 de mayo de 2025.

La ministra del Interior de México, Rosa Icela Rodríguez, habla durante la presentación de un programa con miras a la celebración del Mundial de 2026, el 7 de mayo de 2025.

Mientras, el dispositivo transmite imágenes en directo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (...) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Los robots, de los cuales el municipio presentó cuatro en rueda de prensa, adquiridos por 2,5 millones de pesos (145.400 dólares), serán desplegados "en caso de alguna riña", detalló García.

El estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirá cuatro partidos del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

América contrata a Lima

El América de México anunció este martes el fichaje del centrocampista ofensivo brasileño Vinicius Moreira de Lima, parte del plantel que ganó la primera Copa Libertadores del Fluminense de Río de Janeiro en 2023.

El mediocampista, de 29 años, se une al equipo más laureado del balompié mexicano en calidad de cedido desde el Flu, según informaron ambos equipos en sus redes sociales.

El préstamo es hasta final de año y cuenta con opción de compra del pase, precisó el cuadro carioca.

Con el Fluminense (168 partidos, 16 goles), al que llegó en 2023, Lima ganó la Libertadores y el Campeonato Carioca en 2023, así como la Recopa Sudamericana 2024.

FUENTE: AFP

