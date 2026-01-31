sábado 31  de  enero 2026
La MLS tendrá un inicio de lujo y se alinea con la crema y nata del fútbol mundial

Será la última temporada de la MLS que se disputará en un año calendario y el debut será un duelo entre Lionel Messi y Son Heung-Min

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

EFE
Por Luis F. Sánchez

Con la mira puesta en alinearse con el fútbol mundial, la MLS empezará su 31 temporada el próximo 21 de febrero.

Será la última vez en su historia que la Liga Estadounidense disputará su campeonato en un año calendario. A partir del 2027 jugará como los clubes europeos, que empiezan sus torneos en el segundo semestre y los terminan en el primer semestre del año siguiente.

También por primera vez, en el 2026 se implementará un receso de siete semanas durante el Mundial, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

Desde que se inauguró la MLS en 1996 pasaron siete Copas del Mundo. En Francia 1998, Japón-Corea del Sur 2022 y Alemania 2006 el torneo local siguió su curso. En Sudáfrica 2010 el campeonato se detuvo durante la ronda de grupos. En Brasil 2014 hubo un alto de dos semanas. En Rusia 2018 la selección de las barras y estrellas no se clasificó y por lo tanto hubo un alto de apenas nueve días. Y en Catar 2022 se jugó de noviembre a diciembre y la liga adelantó el cierre de la temporada regular, que fue en octubre.

Esta vez se reanudará la MLS durante las semifinales y final, pues se estima que la mayoría de los equipos de la liga podrán contar con sus jugadores que fueron cedidos a las selecciones.

“Todos estos ajustes se hacen para alinear a la MLS con los mejores torneos del mundo, especialmente de Europa”, comentó un portavoz de la liga a Diario las Américas. “De enero a mayo del 2027 tendremos una temporada corta. De esta manera podremos reclutar buenos jugadores y eso ahora se dificulta mucho con un calendario diferente”.

Inicio de lujo

La MLS 2026 tendrá su puntapié inicial con el choque del campeón defensor Inter Miami contra Los Ángeles FC, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles con capacidad para 77.500 personas.

Será un duelo entre Lionel Messi y Son Heung-Min, considerado como el mejor futbolista asiático de la historia, y el mejor pagado de la MLS.

La prestigiosa revista inglesa The Economist, en su edición del 12 de noviembre pasado, publicó que el fútbol desplazó al béisbol como el tercer deporte más popular en Estados Unidos, detrás del football americano y el basquetbol.

Mucho tiene que ver en ese crecimiento la llegada de Messi, quien se convirtió en la pieza que faltaba para que la MLS alcanzara la dimensión global que buscaba y el fútbol en Estados Unidos fuera tomado en serio a nivel internacional.

Lionel Messi (76)
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

De aquí para adelante el cielo es el límite para la MLS. El próximo 4 de abril, el Inter Miami inaugurará su nuevo estadio al lado del aeropuerto internacional de Miami en un partido contra el Austin FC.

El 2027, el NY City FC estrenará su nuevo estadio y al año siguiente lo hará el Fire de Chicago. El Revolution de Nueva Inglaterra también proyecta levantar su propio templo y con ello sumarían 26 de los 30 clubes de la Liga Estadounidense con estadios ente 22.000 a 28.000 aficionados, más los Sounders de Seattle y el United de Atlanta, que debido a su enorme convocatoria comparten escenarios con los equipos de la NFL que poseen sus respectivos dueños.

Nueva cara

El Inter Miami lucirá una nueva cara en la próxima temporada. Se retiraron dos jugadores clave, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. El mediocampista argentino David Ayala, procedente de los Timbers de Portland, llegó para reemplazar a Busquets y el lateral español Sergio Reguilón para suplir a Alba.

Por otro lado, fueron adquiridos los pases de los argentinos Rodrigo de Paul, del Atlético de Madrid; Tadeo Allende, del Celta de Vigo; y Rocco Ríos Novo, de Lanús, quienes estaban a préstamo. De Paul ocupa uno de los tres cupos de Jugador Franquicia. El otro lo tiene Messi y queda uno libre.

Además, los rosanegros adquirieron a dos defensas, el brasileño Micael y el argentino Facundo Mura; a dos arqueros, el canadiense Dayne St. Clair y el estadounidense de origen mexicano Luis Barraza; y el prospecto de casa, el delantero Daniel Pinter, de origen húngaro.

Quedaron en libertad, además, los arqueros Oscas Ustari y William Yarbrough; los defensas Ryan Sailor, Marcelo Weigandt y Tomás Avilés; el mediocampista Baltazar Rodríguez; y los delanteros Fafa Picault y Allen Obando.

Primera fecha

Día Hora Partido

21 – 02 2:30 p.m. St. Louis vs. Charlotte

21 – 02 4:45 p.m. Cincinnati vs. Atlanta

21 – 02 7:30 p.m D.C. United vs. Filadelfia

21 – 02 7:30 p.m. Orlando vs. NY Red Bull

21 – 02 7:30 p.m. Vancouver vs. Salt Lake

21 – 02 8:30 p.m. Austin vs. Minnesota

21 – 02 8:30 p.m. Dallas vs. Toronto

21 – 02 8:30 p.m. Houston vs. Chicago

21 – 02 8:30 p.m. Nashville vs. New England

21 – 02 9:30 p.m. LAFC vs. Miami

21 – 02 10:30 p.m. Portland vs. Columbus

21 – 02 10:30 p.m San Diego vs. Montreal

21 – 02 10:30 p.m. San José vs. Kansas City

22 – 02 7 p.m. LA Galaxy vs. NY City

22 – 02 9:15 p.m. Seattle vs. Colorado

