Piastri da un golpe sobre la mesa en la carrera por el título al conquistar el GP de Países Bajos

ZANDVOORT.- El australiano Oscar Piastri , líder del Mundial de Fórmula 1 , dio un gran paso hacia el título al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, en el que su mayor rival y compañero en la escudería McLaren , el británico Lando Norris , tuvo que retirarse por un fallo mecánico.

Es un duro golpe en las aspiraciones de Norris para conquistar su primera corona mundial. El británico, tras vencer en Hungría, llegó a Zandvoort a solo nueve puntos de su compañero y se marcha con una diferencia de 34.

Completaron el podio el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.

Primer podio para Hadar

"Es lo que siempre sueñas desde niño. Es un primer paso, mi primer podio y ojalá lleguen muchos más", declaró un eufórico Hadjar, felicitándose por haber completado un fin se semana "sin un solo error".

Partiendo desde la "pole position", Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, pero fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano pese al apoyo que recibía desde las gradas por parte de los seguidores neerlandeses.

Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico dijo basta y su monoplaza se quedó varado en medio de la pista.

El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad al joven Hadjar (20 años) de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos de la punta.

"Sentí que tenía el control de la carrera y administré el ritmo según las necesidades", declaró tras la prueba un Piastri que demuestra una gran madurez para los 24 años que tiene.

Carrera a carrera

"Si podemos mantenernos así sería genial, pero aún queda un largo camino por recorrer y seguimos pensando carrera a carrera", añadió al ser preguntado por sus chances de título.

El británico George Russell (Mercedes) quedó al pie del podio y completaron el Top 10 el tailandés Alexander Albon (5º con Williams), el británico Oliver Bearman (Haas), el canadiense Lance Stroll y su compañero español en Aston Martin, Fernando Alonso, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el francés Estéban Ocon (Haas).

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran remontada desde el fondo de la parrilla hasta quedarse muy cerca de entrar en los puntos (11º), mientras que el otro piloto sudamericano en liza, el brasileño Gabriel Bortoleto, acabó 15º con su Sauber.

El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, muy cerca de la sede de Ferrari, que este domingo vivió una pesadilla, con sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, sin poder terminar la prueba.

FUENTE: AFP