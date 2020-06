Piqué: "Va a ser muy difícil ganar esta Liga"

"Ya no dependemos de nosotros. Hemos jugado contra un equipo de gran nivel, son terceros en la clasificación, en un partido muy competitivo. Pero el empate nos deja en esta situación. Las situaciones no han sido malas, buscamos el gol, pero no llegó", añadió el central culé.

Preguntado por si el empate era justo, Piqué explicó que tuvieron "más ocasiones" que el Sevilla.

"Hemos tenido más el control, a ellos se les veía cansados y nosotros estuvimos bastante bien moviendo el balón de un lado para otro. Dejaron pocos espacios, generamos ocasiones, pero no pudimos marcar para ganar", finalizó.