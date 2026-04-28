Cooper Flagg gana el Novato del Año NBA 2026 con Dallas Mavericks

Cooper Flagg fue elegido como el Novato del Año de la NBA 2026, consolidando una temporada brillante con Dallas Mavericks pese a que la franquicia no logró clasificar a los playoffs.
Cooper Flagg ganó el premio Novato del Año NBA 2026 tras una temporada histórica con Dallas Mavericks, superando en la votación a Kon Knueppel.
Cooper Flagg fue elegido como el Novato del Año de la NBA 2026, consolidando una temporada brillante con Dallas Mavericks pese a que la franquicia no logró clasificar a los playoffs.
La NBA anunció este lunes que el alero estadounidense de 19 años se quedó con el galardón tras una destacada campaña como debutante, en la que promedió 21 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos por partido.
Seleccionado con la primera elección global del Draft 2025, Flagg respondió de inmediato a las expectativas y dejó números superiores al resto de novatos de la liga.
Además, se convirtió en el primer rookie desde Michael Jordan en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos durante una temporada. Jordan lo consiguió en 1985 con Chicago Bulls.
Otro de los hitos del joven jugador llegó cuando anotó 51 puntos frente a Orlando Magic, convirtiéndose en el jugador más joven en registrar un partido de más de 50 puntos en la historia de la NBA.
El nuevo Novato del Año también firmó cuatro partidos de 40 puntos, la mayor cantidad para un debutante desde Allen Iverson en la temporada 1996-97.
Asimismo, superó el récord de LeBron James de más partidos de 40 puntos conseguidos por un juvenil en la liga.
Flagg se convirtió en apenas el tercer jugador de Dallas Mavericks en conquistar este premio, uniéndose a Jason Kidd (1995) y Luka Doncic (2019).
La llegada de Flagg fue posible tras el traspaso de Doncic a Los Angeles Lakers la temporada pasada, movimiento que terminó otorgando a Dallas la primera selección del Draft.
En la votación global de medios, Flagg sumó 56 votos al primer puesto y 412 puntos totales, superando a:
Kon Knueppel (Charlotte Hornets): 44 votos al primer lugar y 386 puntos.
VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers): finalista.