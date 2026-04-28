NBA impone multas a dos jugadores de los Lakers por conducta hacia los árbitros

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

NUEVA YORK.- Los bases de los Lakers de Los Ángeles , Marcus Smart y Luke Kennard , fueron multados el lunes por la NBA por criticar el arbitraje tras una derrota en los playoffs en Houston, según anunció la liga.

Smart recibió una multa de 35.000 dólares por cuestionar la integridad de los árbitros del partido. El jugador se quejó ante el magistrado James Williams por expulsiones consideradas innecesarias.

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Kennard fue sancionado con 25.000 dólares por dirigir lenguaje inapropiado hacia los árbitros.

Ambos incidentes ocurrieron el domingo tras la victoria de Houston por 115-96 sobre Los Ángeles, resultado que dejó a los Rockets 3-1 arriba en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste al mejor de siete partidos.

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Los Lakers pueden avanzar a la segunda ronda con una victoria en casa sobre los Rockets el miércoles.

Houston evitó la eliminación, pero debe ganar el miércoles para forzar un sexto partido el viernes en Houston.

Un séptimo encuentro decisivo, si fuera necesario, se disputaría el domingo en Los Ángeles.

Thunder completa barrida

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el actual campeón, el Thunder de Oklahoma City, se clasificó el lunes para la segunda ronda de los playoffs de la NBA al imponerse por 131-122 a los Suns de Phoenix en su cancha.

El Thunder, primer cabeza de serie, se adjudicó la llave al mejor de siete partidos de la primera ronda de la Conferencia Oeste por 4-0, logrando así su tercer barrido consecutivo en la ronda inicial.

"Simplemente salimos al campo preparados", declaró Gilgeous-Alexander. "Nos encanta jugar al baloncesto, somos un grupo lleno de chicos geniales que se divierten juntos".

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Oklahoma City se enfrentará a los Lakers o a los Rockets en la serie de la segunda ronda. Los Lakers lideran ese enfrentamiento por 3-1.

"En última instancia tenemos que mejorar en los días que nos separan de nuestro próximo rival", dijo Gilgeous-Alexander.

El Thunder se convirtió en el primer equipo en alcanzar la segunda ronda la misma noche en que los sorprendentes Magic de Orlando dejaron al borde de la eliminación al primer cabeza de serie de la Conferencia Este, Pistons de Detroit, con una victoria por 94-88 que les dio una ventaja de 3-1 en la serie.

FUENTE: AFP