El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales (C), abraza a la delantera española #18 Salma Paralluelo en el podio después de que España venciera a Inglaterra para ganar la final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 en el Estadio Australia en Sydney el 20 de agosto de 2023 .

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso, que dio la vuelta al mundo.

Al felicitar a la flamante campeona del mundo tras recoger su medalla, Rubiales le dio un beso en la boca a Hermoso para sorpresa de todos, incluida la propia jugadora.

"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, antes de minimizar lo ocurrido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsport%2Fstatus%2F1693609923651744073%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA



Rubiales pide perdón tras el 'polémico' beso a Jenni Hermoso: "Seguramente me he equivocado..."https://t.co/cqrsLKKZWQ — Diario SPORT (@sport) August 21, 2023

"Sin ninguna mala intención"

"Ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no", añadió Hermoso.

"En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera muy espontánea", explicó este lunes el presidente de la RFEF.

"A partir de ahí, aquí no se entendía porque lo veíamos algo natural, normal y para nada con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo que si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme", afirmó.

"No queda otra y, además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como es la Federación pues tiene que, sobre todo en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado", añadió Rubiales.

La declaración del presidente de la RFEF llega apenas unas horas después de que el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, tildará de "inaceptable" el beso e instara a Rubiales a dar explicaciones.

"Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla", afirmó Iceta en una entrevista con la radio pública española.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMuchoContraste%2Fstatus%2F1693607997581279370%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Rubiales dejando claro lo que es. Junto a la reina Letizia, la infanta Sofía, el presidente de la FIFA... todo le da igual. Demuestra que lo de Jenni Hermoso es solo su modus operandi habitual. Es un gañán, un putero, un impresentable que nos insulta a todos a la cara pic.twitter.com/YhQN1xpYil — AltoContraste (@MuchoContraste) August 21, 2023

Un gran éxito empañado

"Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas, es lo lógico y razonable", añadió el ministro español, encabezando una serie de declaraciones en la misma línea de otros miembros del gobierno.

Iceta admitió que la victoria del domingo frente a Inglaterra en la final fue "un momento de muchas emociones", pero los cargos públicos "hemos de ser extremadamente cuidadoso porque estamos dando un mensaje a la sociedad y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto".

Rubiales insistió en sentirse apenado porque "ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino", su acción "haya empañado en cierto modo la celebración".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarca%2Fstatus%2F1693612667439554611%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Rubiales se disculpa por el polémico beso a Jenni Hermoso



"Seguramente me he equivocado, fue un momento de máxima efusividad"



"Tengo que aprender de esto y que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que tener más cuidado" pic.twitter.com/wfuWN4ggEY — MARCA (@marca) August 21, 2023

"Hay que darle el mérito a esta mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda y esto se tiene que celebrar por todo lo alto", concluyó.

"En lo que deberíamos centrarnos es en que han sido campeonas, que es único y que hay que disfrutarlo", dijo este lunes la madre de Hermoso, Marisol Fuentes, a la televisión Antena 3, al ser preguntada por lo ocurrido.

Fuentes aseguró que no había hablado con su hija de eso y que "para mí lo más importante es que han ganado el Mundial".

España Mundial femenino.jpg Las jugadoras de España celebran tras coronarse campeonas del Mundial femenino al derrotar a Inglaterra en la final, el domingo 20 de agosto de 2023, en Sídney. AP Foto/Rick Rycroft

FUENTE: AFP