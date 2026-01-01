Miami-Dade 2025: récords económicos, tensiones políticas y decisiones postergadas en un año de transición

MIAMI. - Se marcha año de contrastes para el condado de Miami-Dade , mientras sus dos principales motores económicos —el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami— rompieron récords históricos, la Comisión condal cerró el año sin definir el futuro del incinerador de desechos, el mismo tema con el que comenzó enero. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Daniella Levine Cava, el condado vivió su primer año con cuatro oficinas constitucionales operando de forma independiente, enfrentó el mayor déficit fiscal en más de una década, debates intensos sobre gasto público, transporte, vivienda asequible, y un intento de revocatorio que elevó la temperatura política local.

El año comenzó con la recomendación de la alcaldesa Levine Cava de abandonar la reconstrucción de la Plante de Desechos Sólidos destruido en Doral en 2023 y explorar alternativas como el traslado de residuos fuera del condado, mientras se buscaban nuevas tecnologías de conversión de desechos en energía y lugares donde procesarlas. Sin embargo, doce meses después, la Comisión seguía sin tomar una decisión definitiva.

MOTOR ECONÓMICO Alertan sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

Ese mismo mes marcó un hito histórico con la juramentación de Rosie Cordero-Stutz como primer sheriff electa en más de 60 años, inaugurando una nueva etapa junto al tasador, el recaudador de impuestos, el secretario de las cortes y la supervisora de elecciones, ahora funcionando como oficinas constitucionales independientes.

MIA Ralph Cutie _3299.JPG Ralph Cutie, director del Aeropuerto Internacional de Miami. CESAR MENENDEZ DLA

MIA y PortMiami impulsan al condado

El año comenzó con cifras históricas. En medio de críticas sobre su estado, el Aeropuerto Internacional de Miami superó los 201.000 pasajeros en un solo día, consolidando su papel como hub global y avanzando en su plan de modernización de 9.000 millones de dólares. En este contexto, en diciembre último, la alcaldesa inauguró un nuevo estacionamiento 2.240 plazas y se activó un sistema biométrico que busca reducir los tiempos de verificación de identidad.

En febrero, PortMiami reafirmó su liderazgo mundial al recibir 10 cruceros en un solo día, con cerca de 68.000 pasajeros. El puerto genera hoy más de 61.000 millones de dólares anuales y sostiene alrededor de 340.000 empleos, siendo en una pieza clave del engranaje económico local.

Cámaras en autobuses escolares

La seguridad vial se convirtió en tema central en primavera. El programa de cámaras en autobuses escolares, implementado por el Distrito escolar junto a la empresa BusPatrol, generó más de 100.000 multas de 225 dólares, muchas de ellas emitidas a conductores que circulaban legalmente por vías separadas.

Una auditoría reciente del Distrito escolar concluyó que el programa no fue examinado con el debido rigor ni existió una comunicación adecuada entre las agencias participantes. También señaló que el Distrito no investigó los problemas reportados en los programas de BusPatrol en otros estados, que estaban documentados antes de firmar el contrato en Miami-Dade.

Tras una oleada de quejas ciudadanas, el sheriff Cordero-Stutz suspendió el programa, reconociendo “errores significativos” y la imposibilidad de apelar sanciones ya emitidas, un episodio que puso a prueba la coordinación entre agencias y la confianza pública.

Agua, salud y medio ambiente

La polémica por la presencia de fluoruro en el agua potable llegó a la Comisión condal con la intervención del cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, quien abogó por eliminar el mineral ante estudios que alertan sobre posibles impactos en niños y mujeres embarazadas. El debate abrió una discusión más amplia sobre salud pública y la gestión del agua en el condado.

En mayo la Comisión condal reafirmó su decisión de eliminar la floración del agua potable, anulando del veto impuesto por la alcaldesa. Con ocho votos a favor y cuatro en contra, los comisionados ratificaron la ordenanza impulsada por Roberto Gonzalez estableciendo el cese del uso de flúor en el sistema de agua potable del condado.

Alligator Alcatraz/AFP Un camión con combustible sale de "Alligator Alcatraz" en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida. AFP

Inmigración y Alligator Alcatraz

Uno de los momentos más tensos del año llegó con la construcción por parte del Estado del centro de detención para inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz en los Everglades. Levine Cava rechazó públicamente el proyecto impulsado por el gobernador Ron DeSantis, alertando sobre riesgos ambientales y financieros en un ecosistema clave para el suministro de agua potable.

La apertura del centro, visitado por el presidente Donald J. Trump el 1 de julio, estuvo rodeada de controversia sobre las condiciones de inmigrantes ahí retenidos. “Llevamos aquí sábado, domingo, lunes y martes sin bañarnos, sin lavarnos los dientes. La luz no la apagan, estamos trancados en una pollería. Hay tremendo perro frío, debe estar como a 28 grados y a muchas personas que toman medicinas no se las están dando”, dijo Leamsy Izquierdo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Vivienda asequible: prioridad en medio de la crisis

La vivienda asequible se consolidó en 2025 como uno de los desafíos estructurales de Miami-Dade, en un contexto de alquileres elevados y migración de familias fuera del condado. La alcaldesa Levine Cava impulsó proyectos público-privados para ampliar el inventario habitacional dirigido a los sectores más vulnerables.

Entre los hitos del año figuraron la inauguración de Oasis at Aventura, con 95 apartamentos para adultos mayores, y el inicio de la construcción de The Residences at Palm Court, un complejo de 316 viviendas de ingreso mixto financiado con créditos fiscales federales. Ambos proyectos reflejaron el esfuerzo del condado por contener una crisis que ya impacta la educación, la movilidad y la estabilidad económica regional.

Levine Cava destacó que su administración ha impulsado un crecimiento sin precedentes en la construcción de viviendas asequibles. “Desde 2020 hemos construido casi 6.000 nuevas unidades de vivienda asequible y tenemos otras 11.000 en proceso.”

La alcaldesa recordó que el Condado ha duplicado su presupuesto de vivienda, pasando de 128 millones de dólares en 2021 a 280 millones en 2025, haciendo posible este tipo de proyectos.

En abril, la alcaldesa anunció un programa de alivio hipotecario dotado de 23 millones de dólares para ayudar a familias con dificultades para pagar el préstamo de su casa.

MIAMI-DADE PLENO Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Un presupuesto con déficit histórico

A mitad de 2025, la alcaldesa Levine Cava presentó el presupuesto condal para el próximo año fiscal por 13.000 millones de dólares. Este es el primero del condado elaborado bajo el nuevo esquema de oficinas constitucionales independientes, en un contexto fiscal particularmente adverso.

El plan financiero reveló un déficit estimado en 402 millones de dólares, el mayor desde la recesión de 2008. A pesar de que la administración propuso fusionar varios departamentos, alzar de tarifas del transporte y parques, y la eliminación de distintos programas. La alcaldesa fue duramente criticada por por mantener las tasas de impuesto a la propiedad a 4.5740 y fue cuestionada por la administración de los fondos condales.

En este contexto, el sheriff Rosie Cordero-Stutz reclamó 93 millones adicionales para su oficina, “para garantizar la seguridad pública”, mientras sectores culturales, comunitarios y sindicales protestaron por el impacto de los recortes. Tras semanas de negociaciones y audiencias públicas, la alcaldesa moderó su postura inicial y, en septiembre, la Comisión aprobó un presupuesto final de 12.9 mil millones de dólares, que preservó el costo del transporte público y restauró fondos para cultura y organizaciones sin fines de lucro, sellando uno de los debates más intensos del año.

Justicia, educación y símbolos

El año también dejó huella en los tribunales con la sentencia al excomisionado condal Joe Martínez por sobornos, un recordatorio del escrutinio ético sobre la política local.

En educación, las Escuelas Públicas de Miami-Dade experimentaron la pérdida de más de 13.000 estudiantes, una caída del 4% atribuida al freno migratorio y al alto costo de vida.

Aun así, la Junta Escolar aprobó un presupuesto de 7.4 mil millones de dólares para el curso 2025-2026.

En el plano cultural destacó, la reapertura de la Torre de la Libertad tras dos años de restauración lo que devolvió al downtown de Miami un símbolo del exilio y la historia migratoria del sur de Florida.

Metro Express Miami-Dade inauguración CN7140 Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. CESAR MENENDEZ DLA

Transporte e infraestructura: Metro Express

Octubre trajo una de las noticias más celebradas, la inauguración del Metro Express (South TransitWay), el primer sistema de autobuses rápidos 100% eléctricos de EEUU. Con 20 millas de carriles exclusivos y 14 estaciones climatizadas, el proyecto de 300 millones dólares marcó el inicio de una nueva era de movilidad en el sur del condado. En nuevo corredor que conecta Dadeland South con SW 344 Street en Florida City, al sur de Homestead.

Un cierre en círculo

A finales de año, el ‘influencer’ Alex Otaola reactivó el intento de revocatorio contra Levine Cava, argumentando descontentos con la gestión de la edil, mientras la Comisión en su última reunión pospuso una vez más la decisión sobre el futuro del incinerador, solicitando más información para poder decidir.

Se acaba un año con grandes preguntas sin resolver, con luces y sombras: récords económicos, un nuevo mapa institucional, escasez de vivienda asequible, incertidumbre sobre inmigración, un presupuesto gigante, nuevos servicios públicos como el MetroExpress y un incinerador inalcanzable, siempre en el horizonte.

[email protected]