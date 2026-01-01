Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

A los sacerdotes de Ifá, Obá Oriate, Babaloshas, Iyaloshas, Iworos y al pueblo en general:
A los sacerdotes de Ifá, Obá Oriate, Babaloshas, Iyaloshas, Iworos y al pueblo en general:
El 31 de diciembre de 2025, en la sede social de la Institución Religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba, sita en Prado #615 entre Monte y Dragones, Municipio La Habana Vieja, La Habana, Cuba, se reunieron los sacerdotes de Ifá para realizar la ceremonia de la Letra del Año 2026, presidida por el sacerdote mayor de Ifá Carlos Argudín Valenzuela “Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú”, con el respaldo de la Junta Directiva, los Consejos de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba, las extensiones provinciales, filiales en el exterior e invitados de otras naciones, previa consulta de las 25 posiciones y sacrificios prescritos.
SIGNO REGENTE: Ogunda Otrupon
PRIMER TESTIGO: Otura Ogbe
SEGUNDO TESTIGO: Oshe Otura
ORACIÓN PROFÉTICA: Iré arikú oyale lowo Orula (Una suerte de salud firme por la mano de Orula)
ONISHE ORULA:
Addimú: dos cocos, dos velas, una jícara con agua
DIVINIDAD REGENTE: Oggún
DIVINIDAD ACOMPAÑANTE: Oshún
BANDERA: Verde con ribete blanco
EBBO NI IFÁ: Un gallo; medida de la cabeza; raspadura de Elegguá y Oggún; paño amarillo; agua de mar; agua de río; un clavo; pelo de caballo; un coco; una vela; pescado ahumado; jutía ahumada y maíz tostado.
EBBO DE SANTEROS: Un pollo; dos palomas a Oggún; un caballito de hierro; cintas de colores; ropa sudada; cinco pomitos de miel; un coco y dos velas.
IFA SHURE
EN ESTE SIGNO NACE
A través de la madre se salva al hijo
Habla la guerra que no vencerá
REFRANES DEL SIGNO:
En casa del herrero, cuchillo de palo
Un clavo bien enterrado es difícil de sacar
Guerra que comienza no se termina
No hay como la bendición de la madre
ENFERMEDADES QUE SE PRONOSTICAN:
Enfermedades de los nervios y cráneo encefálicas
Enfermedades de intoxicación por sustancias químicas y alimentos
Enfermedades del bajo vientre
Enfermedades del sistema digestivo
Alcoholismo
RECOMENDACIONES:
Poner especial atención en la higiene poblacional y colectiva para prevenir enfermedades
No descuidar los chequeos médicos periódicos y las pruebas citológicas de las mujeres
Se prevé un incremento de enfermedades asociadas a la sangre como la hepatitis, diabetes, hipertensión
Se debe profundizar en el trabajo social educativo por un incremento de la violencia, sobre todo en la juventud
Orula prevé un incremento de discusiones y de violencia doméstica
Dice Ifá que se debe recibir Oya y los que la tienen atenderla
En el caso de los babalawos, recibir su kuanaldo
Se recomienda reforzar a Oggún
Dar el valor que merece la madre en la familia y los que no la tienen, darle una atención a sus espíritus
Mucho cuidado con el desvío de nuestros linajes y el irrespeto a las tradiciones
Atender y apoyarse en San Lázaro para evadir enfermedades
Para los religiosos, limpiarse al pie de San Lázaro con lo marcado por el oráculo
Evitar toda discusión para no llegar a la violencia
Invitar a los padres a apoyar a las madres en su rol por el cuidado de sus hijos
Hacerle ofrendas a Oshún para apaciguar y buscar la armonía
Ifá prevé que continuará el flujo migratorio
Se avizora un quebrantamiento de la conducta y las buenas costumbres sociales, por lo que se recomienda reforzar el trabajo educativo familiar y social
Orula expone que se debe atender el alcoholismo como un flagelo social
En casa del herrero, cuchillo de palo, nos llama a aprender de nuestros errores para superarnos como país
Feliz y próspero año 2026