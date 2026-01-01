jueves 1  de  enero 2026
PREDICCIONES

Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

En casa del herrero, cuchillo de palo, nos llama a aprender de nuestros errores para superarnos como país

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba.

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

A los sacerdotes de Ifá, Obá Oriate, Babaloshas, Iyaloshas, Iworos y al pueblo en general:

El 31 de diciembre de 2025, en la sede social de la Institución Religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba, sita en Prado #615 entre Monte y Dragones, Municipio La Habana Vieja, La Habana, Cuba, se reunieron los sacerdotes de Ifá para realizar la ceremonia de la Letra del Año 2026, presidida por el sacerdote mayor de Ifá Carlos Argudín Valenzuela “Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú”, con el respaldo de la Junta Directiva, los Consejos de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba, las extensiones provinciales, filiales en el exterior e invitados de otras naciones, previa consulta de las 25 posiciones y sacrificios prescritos.

SIGNO REGENTE: Ogunda Otrupon

PRIMER TESTIGO: Otura Ogbe

SEGUNDO TESTIGO: Oshe Otura

ORACIÓN PROFÉTICA: Iré arikú oyale lowo Orula (Una suerte de salud firme por la mano de Orula)

ONISHE ORULA:

Addimú: dos cocos, dos velas, una jícara con agua

DIVINIDAD REGENTE: Oggún

DIVINIDAD ACOMPAÑANTE: Oshún

BANDERA: Verde con ribete blanco

EBBO NI IFÁ: Un gallo; medida de la cabeza; raspadura de Elegguá y Oggún; paño amarillo; agua de mar; agua de río; un clavo; pelo de caballo; un coco; una vela; pescado ahumado; jutía ahumada y maíz tostado.

EBBO DE SANTEROS: Un pollo; dos palomas a Oggún; un caballito de hierro; cintas de colores; ropa sudada; cinco pomitos de miel; un coco y dos velas.

IFA SHURE

EN ESTE SIGNO NACE

A través de la madre se salva al hijo

Habla la guerra que no vencerá

REFRANES DEL SIGNO:

En casa del herrero, cuchillo de palo

Un clavo bien enterrado es difícil de sacar

Guerra que comienza no se termina

No hay como la bendición de la madre

ENFERMEDADES QUE SE PRONOSTICAN:

Enfermedades de los nervios y cráneo encefálicas

Enfermedades de intoxicación por sustancias químicas y alimentos

Enfermedades del bajo vientre

Enfermedades del sistema digestivo

Alcoholismo

RECOMENDACIONES:

Poner especial atención en la higiene poblacional y colectiva para prevenir enfermedades

No descuidar los chequeos médicos periódicos y las pruebas citológicas de las mujeres

Se prevé un incremento de enfermedades asociadas a la sangre como la hepatitis, diabetes, hipertensión

Se debe profundizar en el trabajo social educativo por un incremento de la violencia, sobre todo en la juventud

Orula prevé un incremento de discusiones y de violencia doméstica

Dice Ifá que se debe recibir Oya y los que la tienen atenderla

En el caso de los babalawos, recibir su kuanaldo

Se recomienda reforzar a Oggún

Dar el valor que merece la madre en la familia y los que no la tienen, darle una atención a sus espíritus

Mucho cuidado con el desvío de nuestros linajes y el irrespeto a las tradiciones

Atender y apoyarse en San Lázaro para evadir enfermedades

Para los religiosos, limpiarse al pie de San Lázaro con lo marcado por el oráculo

Evitar toda discusión para no llegar a la violencia

Invitar a los padres a apoyar a las madres en su rol por el cuidado de sus hijos

Hacerle ofrendas a Oshún para apaciguar y buscar la armonía

Ifá prevé que continuará el flujo migratorio

Se avizora un quebrantamiento de la conducta y las buenas costumbres sociales, por lo que se recomienda reforzar el trabajo educativo familiar y social

Orula expone que se debe atender el alcoholismo como un flagelo social

En casa del herrero, cuchillo de palo, nos llama a aprender de nuestros errores para superarnos como país

Feliz y próspero año 2026

