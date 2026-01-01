Balance: La Asamblea de la Resistencia Cubana resume un año de activismo en contra de las injusticias

Introducción: A finales del 2025 encontramos al régimen castrocomunista sin respuesta ni solución ante la rápida depauperación de Cuba, enfrentando una ola de protestas, sabotajes y letreros de repudio por todo el país. Uno de sus principales baluartes —el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela— se encuentra cercado internacionalmente con un bloqueo naval por parte de Estados Unidos al comercio petrolero pirata y al narcotráfico por parte de la dictadura del Cártel de los Soles.

La campaña para que la Unión Europea cese de financiar a la dictadura castrocomunista ha avanzado con cada vez más fuerza. La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) ha sido fundamental en documentar y evidenciar la siniestra participación castrocomunista en la agresión rusa contra Ucrania. Estas evidencias mostradas por la ARC han sido cada vez más pertinentes para mostrar la incoherencia moral de la oposición europea en cuanto a Cuba.

La participación de los mercenarios cubanos se ha convertido en un tema en las relaciones entre Estados Unidos y Europa, razón para el voto de condena a la dictadura castrista en la ONU por Ucrania, así como el cierre de su embajada en La Habana. En ese mismo debate en la ONU se escuchó al embajador Waltz de los Estados Unidos expresar lo que ha sido un principio básico de la Resistencia cubana: la ilegitimidad del régimen castrocomunista.

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) ha logrado contribuir a todo esto por la claridad de sus propósitos y por la estrategia insurgente que efectúa dentro de Cuba, en Estados Unidos e internacionalmente. Esta lucha insurgente, que no le da ni tregua ni descanso a la dictadura, la lleva a cabo un equipo de trabajo con principios y disciplina, con un amplio respaldo por parte de las organizaciones que constituyen a la ARC, y con una amplia base de apoyo popular dentro y fuera de Cuba. Radio República ha transmitido a Cuba cerca de 223 horas de programas sobre noticias y las campañas por la libertad de la Resistencia y del exilio cubano.

Hay esperanza, ahora más que nunca, para salvar a Cuba. El plan de Salvación Nacional, elaborado dentro y fuera de Cuba por la ARC, ofrece un camino claro para la recuperación de la soberanía nacional cubana y un futuro próspero para nuestra isla.

La Asamblea de la Resistencia Cubana está por el camino recto de esperanza y acción para la salvación de Cuba. Que Dios continúe bendiciendo estos esfuerzos en el 2026 hasta lograr el cambio necesario.

Ante condiciones adversas, la ARC ha logrado incentivar la resistencia en Cuba y llevar la iniciativa de nuestra causa desde el Congreso estadounidense, el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas hasta la vicepresidencia de una de las más importantes organizaciones regionales latinoamericanas, la UPLA.

Cronología

31 de enero de 2025 — Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, recibe oficialmente en el capitolio de San Juan al Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la ARC.

https://www.martinoticias.com/a/asamblea-de-la-resistencia-cubana-agradece-apoyo-del-presidente-de-la-c%C3%A1mara-de-representantes-de-puerto-rico/408816.html

19 de febrero de 2025 — (Panamá) — Julián Obiglio, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), y el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat (ARC) son recibidos en el Palacio Presidencial por Juan Carlos Orillac, ministro de la presidencia de la República de Panamá, causando protestas airadas por parte de la embajada castrista y de la izquierda totalitaria en ese país.

https://www.martinoticias.com/a/ministro-de-la-presidencia-de-panama-recibe-al-opositor-cubano-en-el-exilio-orlando-guti%C3%A9rrez-/409866.html

3 de marzo de 2025 — Células de acción “Comando Yoleisy Oviedo Rodríguez”, con el respaldo de la ARC, inician una campaña de condena popular en América Latina a la dictadura castrista por la muerte en prisión de Yoleisy Oviedo Rodríguez, joven madre y presa política encarcelada por protestar por el bien de sus hijos. Aparecen letreros denunciando su muerte en:

3 de marzo, 2025 — Montevideo

https://www.cubanet.org/aparecen-mensajes-contra-el-regimen-cubano-en-montevideo-tras-el-cambio-de-gobierno/

17 de marzo, 2025 — Perú

https://www.cubanet.org/comando-yoleisy-oviedo-rodriguez-despliega-carteles-por-la-libertad-de-cuba-en-peru/

25 de marzo, 2025 — Chile

https://www.cubanet.org/no-mas-dictadores-comando-yoleisy-oviedo-rodriguez-llega-a-chile-con-sus-carteles/

9 de abril, 2025 — Venezuela

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/aparecen-letreros-la-libertad-cuba-ciudad-venezuela-n5374139

23 de abril, 2025 — México

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/protesta-mexico-exige-justicia-muerte-presa-politica-cubana-n5374815

14 de mayo, 2025 — Perú

https://www.cubanet.org/manifestacion-frente-a-la-embajada-de-cuba-en-lima-exige-justicia-para-yoleisy-oviedo/

5 de marzo de 2025 — Son recibidos en el Parlamento sueco en Estocolmo el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat (ARC) y el jurista René Bolio (Comisión Justicia Cuba), donde hacen un llamado a que cese el financiamiento europeo a la dictadura castrista.

https://www.cubanet.org/parlamentarios-de-suecia-y-estonia-buscan-eliminar-financiamiento-al-regimen-cubano/

28 de marzo de 2025 — Jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, comparece con un mensaje para el pueblo de Cuba por los micrófonos de Radio República y por Cubanet.

https://www.youtube.com/watch?v=oBzkw2Om0pM

28 de abril de 2025 — Diputado sueco Markus Wiechel denuncia financiamiento europeo al régimen comunista de Cuba en el Consejo de Europa en Estrasburgo.

https://www.martinoticias.com/a/diputado-sueco-denuncia-hipocres%C3%ADa-europea-de-apoyar-acuerdos-con-cuba/417292.html

2 de mayo de 2025 — ARC hace llamado a la Unión Europea para cesar financiamiento a la dictadura castrista.

8 de mayo de 2025 — En Washington D.C., Sviatlana Tsikhanouskaya, presidenta del Gabinete Unido para la Transición en Bielorrusia, sostiene una reunión de coordinación con el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la ARC.

https://www.martinoticias.com/a/alertan-sobre-peligro-de-alianza-militar-entre-bielorrusia-y-cuba-para-eeuu-y-europa/417685.html

20 de mayo de 2025 — Acto patriótico de Unidad Nacional

https://www.cubanet.org/el-exilio-cubano-conmemora-el-20-de-mayo-con-un-homenaje-a-martires-y-presos-politicos/?fbclid=IwY2xjawK-jshleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBBM2FkVVJLZnNxSU9tdGpCAR6KsfTs2Xbe72Ve5_eRZcZBqgMTMMTJBByganq2D1elte-pfmhIhvQo-GIH4w_aem_MyQjvXQxfyl4BkdrL7emEw

30 de mayo de 2025 — Gira de reuniones en el Parlamento y mesa redonda con diplomáticos y analistas políticos por el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat en Roma en denuncia al financiamiento de la dictadura castrista por la Unión Europea.

https://www.cubanet.org/impulsan-en-roma-campana-para-detener-financiamiento-europeo-al-regimen-cubano/?fbclid=IwY2xjawK-jUxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBBM2FkVVJLZnNxSU9tdGpCAR6E4xptmyU6g73u5kE-_1-G8izU-PeD4a1RULhSq09to5CC0Tt9W5pbjvFDsA_aem_x3L3M0dDFJPcmBh4sK7G_g

11 de junio de 2025 — Congreso de los Estados Unidos (a nombre de la ARC), el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat es orador invitado en la sesión de inicio de la Jornada “Ukraine Days” del Congreso ucraniano americano, en Washington D.C., junto a una delegación de parlamentarios europeos encabezados por el diputado lituano Zygis Pavilionis.

https://www.martinoticias.com/a/asamblea-de-la-resistencia-cubana-en-jornada-sobre-ucrania-en-senado-de-eeuu/419036.html

12 de junio de 2025 — La libertad de Cuba, tema principal en la Conferencia Anual 2025 de la prestigiosa Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), impulsada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

https://www.martinoticias.com/a/dirigentes-politicos-reunidos-en-miami-apoyan-protestas-de-universitarios-cubanos/419080.html

16 de junio de 2025 — Decenas de luchadores dentro de Cuba le piden a la Unión Europea el cese del financiamiento a la dictadura comunista cubana.

https://www.martinoticias.com/a/info-marti-piden-fin-del-financiamiento-europeo-al-regimen-cubano/419279.html

1 de julio de 2025 — El expreso político y diplomático Luis Zúñiga y el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, ambos del secretariado de la ARC, llevan a cabo una intensa gira de reuniones y encuentros con la Comisión y el Parlamento Europeo para poner fin al financiamiento europeo a la tiranía castrocomunista.

https://adncuba.com/es/derechos-humanos/gutierrez-boronat-se-esta-gestando-un-movimiento-europeo-por-la-libertad-de-cuba

11 de agosto de 2025 — Desde la Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat convoca a la conferencia “Salvar a Cuba” en el 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano.

https://www.youtube.com/watch?v=rebFpxJ5OuI

15 de agosto de 2025 — Ante una gran concurrencia de líderes y jóvenes de organizaciones del exilio cubano, nicaragüense y venezolano, representantes de oficiales electos del gobierno federal, así como representantes del gobierno de Condado Miami-Dade a la conferencia de prensa del Directorio Democrático Cubano (DDC), se lanzó la convocatoria al evento “Salvar a Cuba”.

13 de septiembre de 2025 — Ante una concurrida audiencia de más de 300 personas y ante una audiencia en Cuba de un millón y medio de personas al transmitirlo por Radio Martí, la conferencia “Salvar a Cuba”, en el 35 aniversario de la fundación del Directorio Democrático Cubano, logra la convergencia de una amplia gama de las fuerzas vivas de la sociedad civil y la Resistencia cubana, así como del liderazgo político cubanoamericano y de vitales factores internacionales, logra:

consolidar la unidad en los esfuerzos por la libertad de Cuba

coordinar la estrategia general por la liberación nacional

lanzar el plan de “Salvación Nacional”, hoja de ruta coherente para el derrocamiento del régimen comunista, la devolución plena de todos los derechos y libertades inherentes e inalienables al pueblo cubano mediante la reorganización de sus poderes públicos

la conferencia “Salvar a Cuba” ha marcado una nueva y prometedora etapa en la gesta por el renacer de la nación cubana

https://www.martinoticias.com/a/la-conferencia-salvar-a-cuba-/425126.html

18 de septiembre de 2025 — Con el apoyo de coordinación y apoyo de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) se logra, en los predios del Congreso americano en el Capitolio en Washington D.C., una reunión de información de seguridad nacional presidida por el congresista Mario Díaz Balart en un panel con los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez y la comisionada de Derechos Humanos Rosa María Payá. Se reúnen con una alta delegación de las autoridades ucranianas que revelan, desde Kyiv, con abundancia de detalles, el nivel de participación de la dictadura castrocomunista en la agresión genocida rusa contra Ucrania. La audiencia en el Congreso americano provoca un alud de reportes de prensa sobre el tema, entre ellos un reportaje en la televisión nacional americana.

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article312212357.html

8 de octubre de 2025 — La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa inicia proceso para designar a la dictadura castrista como Estado terrorista.

https://www.diariolasamericas.com/mundo/parlamentarios-europeos-piden-clasificar-cuba-como-estado-promotor-del-terrorismo-n5383779?fbclid=IwY2xjawOMKsxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeYG4YHSaxqaiUxS1XlEGw0CEBavgjPZMkQQjvkrTBz6v1MdODiXLjImyPYpg_aem_x4eT-Y6ZUBT7I_VXInzd2Q&brid=IsHTq3_5-xpuU9kfthahaA

10 de octubre de 2025 — Se extienden por toda Cuba los letreros, protestas y sabotajes contra la dictadura.

https://youtube.com/shorts/4RqzsysvYqw?feature=share

https://youtube.com/shorts/rBvNmtBhnmg?feature=share

https://youtube.com/shorts/HNxGmWzQL_U?feature=share

24 de octubre de 2025 — El Comité de presupuesto del Parlamento Europeo emite dictamen para que sea derogado el acuerdo de financiamiento a la dictadura castrista por la Unión Europea.

https://www.cubanet.org/suspension-del-subsidio-al-castrismo-europa-prepara-medidas-para-2026/

24 de octubre de 2025 — La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), de la cual la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) es parte, expresa que los países latinoamericanos deben votar en contra de una resolución en Naciones Unidas de condena a Estados Unidos por las sanciones económicas a la dictadura castrista, ya que esta resolución sólo favorece al régimen comunista.

27 de octubre de 2025 — Aparecen letreros de “Salvar a Cuba”, 3x3 y Paro Nacional en la Avenida de Boyeros, Reparto Martí, ciudad de La Habana.

https://youtube.com/shorts/JPfC5dBwP-Y?feature=share

https://youtube.com/shorts/YRm-r7IK4ZU?feature=share

3 de noviembre de 2025 — A nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat logra reunirse con tres de los mercenarios cubanos presos en Ucrania por servir como combatientes en la agresión rusa.

https://diariodecuba.com/cuba/1762263445_63702.html

8 de noviembre de 2025 — Parlamentario Mariusz Kaminski de Polonia pide a la Unión Europea cesar subsidios a la dictadura castrista.

https://adncuba.com/es/politica/eurodiputado-pide-la-union-europea-suspender-financiamiento-al-regimen-cubano

11 de noviembre de 2025 — En la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), en voz del parlamentario Maryan Zablotsky, Ucrania propone una gestión humanitaria mediante la cual liberaría a los mercenarios cubanos y devolvería los restos mortales de mercenarios cubanos muertos en combate a cambio de la liberación incondicional de 19 presos políticos cubanos en la isla.

https://www.diariolasamericas.com/mundo/ucrania-propone-gesto-humanitario-liberar-19-presos-politicos-cuba-n5385568

2 de diciembre de 2025 — El Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), es designado vicepresidente de la prestigiosa Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA).

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/upla-designa-orlando-gutierrez-boronat-como-vicepresidente-y-endurece-postura-frente-regimen-cubano-n5386618

FUENTE: Asamblea de la Resistencia Cubana