Oher presentó el lunes una petición en una corte de sucesiones en Tennessee, ante la que acusó a los Tuohy de mentirle para que firmara documentos que los volvían tutores en vez de padres adoptivos hace casi dos décadas.

El jugador retirado, quien tiene ahora 37 años, quiere ahora una contabilidad completa de los activos, al considerar que la historia sobre su vida generó millones de dólares. Oher dice que no ha recibido un centavo de la película “The Blind Side”, nominada para el Oscar.

Acusa a los Tuohy de representarse falsamente como sus padres adoptivos, al indicar que descubrió en febrero de 2023 que la tutela no era el arreglo que él suponía y no establecía relación familiar alguna entre él y los Tuohy.

Pero los abogados de los Tuohy dijeron que Oher sabía muy bien que no se le había adoptado. Fishman dijo que Oher mencionó tres veces que los Tuohy eran sus tutores durante el primer libro del jugador “I Beat The Odds: From Homeless, To The Blind Side”, publicado en 2011.

Los abogados de la pareja dijeron también que los Tuohy y Oher han estado alejados desde hace una década, aproximadamente. Steve Farese comentó que Oher se ha vuelto “más extrovertido y amenazante” durante la última década. Añadió que su postura actual ha sido “devastadora para la familia”.

Los Tuohy han considerado que las acusaciones constituyen un intento ridículo de “chantaje”. Han añadido que “una corte no es el sitio adecuado para jugar”, dijo Fishman.

Mediante un comunicado que los abogados emitieron el martes, los Tuohy dijeron que, antes de recurrir al tribunal, Oher había amenazado con sembrar una historia negativa sobre ellos en la prensa, a menos que le pagaran $15 millones.

Los abogados de Oher no respondieron de inmediato a los mensajes que se les dejaron para pedir sus comentarios.

FUENTE: AP