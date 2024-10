Postemporada de MLB entra en un lugar único en la historia

Kerry Carpenter sacudió un jonrón de tres carreras ante el estelar cerrador Emmanuel Clase en el noveno inning, y los Tigres de Detroit emboscaron el lunes 3-0 a los Guardianes de Cleveland para empatar 1-1 la serie divisional de la Liga Americana.

Carpenter hizo viajar la pelota 423 pies con dos outs ante Clase, que no había permitido una carrera desde el 30 de agosto y lideró el circuito con 47 salvamentos.

“El hacerlo contra él es especial", dijo Carpenter. “Es uno de los mejores”.

El as de Detroit Tarik Skubal cubrió siete innings en blanco para incrementar a 13 su total esta postemporada antes que los Tigres lograron castigar al casi intocable Clase.

El intimidante derecho dominicano dominó a los bateadores durante toda la campaña — no ha malogrado un salvamento desde mayo — y cumplía su segunda aparición de más de un inning en 2024.

Jake Rogers bateó un sencillo con dos outs y Trey Sweeney prosiguió con otro sencillo. Carpenter, quien había ingresado al juego el inning como bateador emergente, demolió un pitcheo en cuenta de 2-2, depositando la pelota en las gradas del bosque derecho para dejar estupefactos a los fanáticos de Cleveland.

El venezolano Salvador Pérez disparó un jonrón al abrir el cuarto inning inning, encendiendo un rally de cuatro carreras ante Carlos Rodón, y los Reales de Kansas City doblegaron el lunes 4-2 a los Yankees de Nueva York para empatar 1-1 su serie divisional de la Liga Americana.

