ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026

El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026.

MÉXICO.- La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo del Mundial de fútbol de 2026 que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado, señaló el organismo, que capacita a autoridades de los tres países en el manejo de herramientas contra esos delitos, en Ciudad de México.

Junto al "crecimiento económico y la fiesta (...) también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada", dijo Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, al inaugurar el seminario.

La UNODC prevé en particular un "crecimiento de los mercados de apuestas ilegales". Y aunque es difícil cuantificarlos, "se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

La Oficina también anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de 35.000 millones de dólares que movieron durante la anterior cita de Catar 2022.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta 3.000 millones de dólares por la Copa del Mundo, que disputará 13 de sus partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La cita mundialista se jugará por primera vez en tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones.

Brasil se medirá a Corea del Sur y Japón

Brasil disputará sendos amistosos en Corea del Sur y en Japón el próximo mes de octubre.

La Canarinha, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, tiene el objetivo de conquistar el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

Los brasileños se enfrentarán a Corea del Sur, capitaneada por Son Heung-min, el 10 de octubre en Seúl, anunció el martes por la noche la Federación de Fútbol del país asiático.

La última vez que Brasil visitó Corea del Sur para disputar un amistoso, en junio de 2022, antes del Mundial de Catar, se impuso 5-1 a los anfitriones con dos goles de penal de Neymar.

Los hombres de Ancelotti se medirán después con Japón en Tokio el 14 de octubre, confirmó la Federación Japonesa de Fútbol.

Neymar también marcó desde los once metros en la victoria por la mínima de Brasil en la capital nipona en junio de 2022.

FUENTE: AFP