miércoles 27  de  agosto 2025
DEPORTES

ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026

Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias en el venidero Mundial de fútbol están grupos del crimen organizado, señaló la ONU

El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026.

El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo del Mundial de fútbol de 2026 que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado, señaló el organismo, que capacita a autoridades de los tres países en el manejo de herramientas contra esos delitos, en Ciudad de México.

Lee además
Una mujer compra comestibles, los carteles anuncian los precios en dólares en el mercado Quinta Crespo en Caracas el 20 de diciembre de 2022.
AYUDA

Programa de Alimentos de la ONU disminuye a la mitad proyectos en Venezuela por falta de financiamiento
El secretario general de la ONU, António Guterres.
CONFLICTO

ONU insta a Estados Unidos y Venezuela a "rebajar tensiones" y actuar "con contención"

Junto al "crecimiento económico y la fiesta (...) también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada", dijo Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, al inaugurar el seminario.

Embed

La UNODC prevé en particular un "crecimiento de los mercados de apuestas ilegales". Y aunque es difícil cuantificarlos, "se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

La Oficina también anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de 35.000 millones de dólares que movieron durante la anterior cita de Catar 2022.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta 3.000 millones de dólares por la Copa del Mundo, que disputará 13 de sus partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La cita mundialista se jugará por primera vez en tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones.

Brasil se medirá a Corea del Sur y Japón

Brasil disputará sendos amistosos en Corea del Sur y en Japón el próximo mes de octubre.

La Canarinha, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, tiene el objetivo de conquistar el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

Los brasileños se enfrentarán a Corea del Sur, capitaneada por Son Heung-min, el 10 de octubre en Seúl, anunció el martes por la noche la Federación de Fútbol del país asiático.

La última vez que Brasil visitó Corea del Sur para disputar un amistoso, en junio de 2022, antes del Mundial de Catar, se impuso 5-1 a los anfitriones con dos goles de penal de Neymar.

Los hombres de Ancelotti se medirán después con Japón en Tokio el 14 de octubre, confirmó la Federación Japonesa de Fútbol.

Neymar también marcó desde los once metros en la victoria por la mínima de Brasil en la capital nipona en junio de 2022.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Netanyahu califica de "mentira descarada" informe de ONU sobre hambruna en Gaza

Una persona de cada cuatro carece de acceso seguro al agua potable, alerta la ONU

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Te puede interesar

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.
EEUU

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?