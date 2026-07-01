Celebración en México por victoria en el Mundial deja tres muertos

Jugadores de México celebran junto a la afición en el Estadio Azteca tras derrotar a Ecuador en el Mundial, el 30 de junio de 2026.

MÉXICO.- Al menos tres personas murieron el miércoles durante las multitudinarias celebraciones en Ciudad de México por el avance de la selección nacional de fútbol en el Mundial 2026 , informó el gobierno local.

Una mujer de 19 años y un hombre de 44 murieron por asfixia, de acuerdo con la secretaría de Salud capitalina.

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Según un segundo reporte, una mujer de 48 años también falleció por asfixia.

"Nuestra solidaridad y apoyo", dijo al iniciar su rueda de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lamentó estos fallecimientos. Aseguró que sus familias contarán con apoyo de las autoridades.

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La selección mexicana ganó el martes en el Estadio Azteca de la capital su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años, con un triunfo por 2-0 contra Ecuador.

El resultado le valió a México el pase a octavos de final.

Según la alcaldía de Ciudad de México, más de un millón de personas salieron a las calles para festejar en la zona de Reforma y el centro histórico de la capital.

FIFA denuncia aumento de comentarios racistas

El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) de la FIFA anunció este miércoles haber identificado 89.000 publicaciones injuriosas durante la fase de grupos del Mundial 2026, de las cuales un 11% eran de carácter racista.

La entidad afirma en un comunicado haber "analizado más de 6 millones de publicaciones y comentarios" en línea, es decir, un 33% más que en la edición de 2022 en la misma fase, lo que permitió "ocultar 181.000 comentarios ofensivos" y abrir "investigaciones exhaustivas" sobre un millar de usuarios.

"Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores", denunció el SMPS.

Este servicio se lanzó en 2022 y está "disponible para todos los equipos, así como para todos los jugadores, entrenadores y árbitros de partidos que participan en las competiciones organizadas por la FIFA".

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Según el organismo rector del fútbol mundial, "los ataques de carácter racista representan el 11% de los mensajes ofensivos y constituyen la categoría más importante entre los comentarios injuriosos" desde el inicio del torneo organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras 72 de los 104 partidos previstos en los campos norteamericanos, la FIFA ya ha registrado "13 veces más" publicaciones injuriosas que durante la fase de grupos del Mundial 2022 en Catar (89.000 frente a 6.700), en la que, sin embargo, solo había 32 selecciones en liza, frente a las 48 de este año.

FUENTE: AFP