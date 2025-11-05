PSG anuncia tres bajas sensibles, incluyendo la de su Balón de Oro

El delantero francés del París Saint-Germain, Ousmane Dembele (D), celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal en el Emirates Stadium, en el norte de Londres, el 29 de abril de 2025.

PARÍS.- Ousmane Dembélé , Achraf Hakimi y Nuno Mendes , los tres jugadores del París SG lesionados el martes contra el Bayern Múnich en Liga de Campeones , estarán de baja varias semanas, anunció el club francés este miércoles.

Retirado entre lágrimas después de una dura entrada por detrás del colombiano Luis Díaz , el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi "sufre una entorsis severa en el tobillo izquierdo, que conllevará una indisponibilidad de varias semanas", indicó el PSG en un comunicado.

La preocupación es máxima en Marruecos, en vilo por su mejor jugados a semanas del inicio de la Copa de África de Naciones, el 21 de diciembre, de la que será anfitrión.

Una semana después de su primera titularización desde su regreso de lesión, el delantero internacional francés y Balón de Oro "Ousmane Dembélé sufre una lesión en el gemelo izquierdo".

"Estará en tratamiento las próximas semanas", precisó el club parisino, vigente campeón de Europa. Dembélé es baja también para la ventana internacional de noviembre con la selección francesa.

Por último, el lateral izquierdo portugués "Nuno Mendes sufre una entorsis en el tobillo izquierdo. Estará en tratamiento las próximas semanas".

El equipo dirigido por Luis Enrique, que logró esquivar las lesiones el curso pasado, no termina esta temporada de vaciar la enfermería.

El martes, el PSG se mostró como un equipo alicaído, superado física y mentalmente por el Bayern.

Luis Enrique entonó el "mea culpa" por haber formado con su once: "Cuando recuperas lesionados, no están en forma, no están al 100%. Es algo que debo gestionar mejor. Incluso con mi experiencia tengo que mejorar mucho al respecto".

Hasta el regreso de los tres, Warren Zaïre-Emery, o el joven de 16 años, David Boly, podrían reemplazar a Hakimi. Lucas Hernandez o Lucas Beraldo se postulan para ocupar la vacante de Nuno Mendes.

Le Normand ausente en España

El defensa del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, sufre una lesión de "alto grado" en la rodilla izquierda que se produjo en la victoria de su equipo ante el Union St-Gilloise belga (3-1) el martes en Champions League y se perderá los partidos de España de clasificación Mundialista la próxima semana.

Al internacional español "se le ha diagnosticado una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal", señaló el club rojiblanco en un comunicado.

La buena noticia es que no tiene afectados los ligamentos ni los meniscos, aseguró la entidad colchonera.

