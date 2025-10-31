viernes 31  de  octubre 2025
FÚTBOL

Múnich sería la sede de la final de la Champions League en 2028

La ciudad de Múnich, en Alemania, sería la encargada de albergar la etapa final de la Champions League en 2028, mientras que 2029 tiene un par de opciones

Jugadores del PSG celebran luego de obtener la victoria ante el Arsenal y clasificar a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

Jugadores del PSG celebran luego de obtener la victoria ante el Arsenal y clasificar a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- El estadio Allianz Arena de Múnich es el único candidato para acoger la final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol masculina 2027-2028, mientras que el londinense Wembley y el Camp Nou de Barcelona aspiran a la de la temporada 2028-2029, indicó la UEFA el viernes en un comunicado.

Las federaciones nacionales tenían hasta el 22 de octubre para declarar su interés para organizar las ocho finales de las distintas competiciones europeas en 2028 y 2029.

Lee además
El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.
FÚTBOL

En el Barcelona aseguran que las críticas motivarán a Lamine Yamal para el Clásico
Jugadores del Real Madrid celebran luego de concretar una victoria ante el Barcelona, el 26 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid conquista el Clásico y se escapa al frente de LaLiga

Alemania fue la única en postularse para la de la Champions masculina de 2028 y Múnich, a falta de la oficialización, se perfila como sede de la final europea de clubes por sexta vez en su historia, después de 1979, 1993 y 1997 en el estadio Olímpico y de 2012 y este mismo 2025 en el Allianz Arena.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FC Bayern (@fcbayern)

Para 2029, Inglaterra propuso Wembley -sede de la final por última vez en 2024- y España el Camp Nou de Barcelona, que está finalizando su remodelación y tendrá un aforo récord en Europa de 105.000 espectadores.

Las finales de 2026 y 2027 ya están atribuidas al Puskas Arena de Budapest y al Metropolitano de Madrid, respectivamente.

Las diferentes candidaturas para las finales de 2028 y 2029 tienen ahora hasta el 11 de junio de 2026 para enviar su dosier y la decisión definitiva la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA en septiembre del año próximo.

Juve queda en manos de Spalletti

El exseleccionador de Italia, Luciano Spalletti, fue contratado como nuevo entrenador de la Juventus, anunció este jueves el club turinés, que es séptimo actualmente en la clasificación de la Serie A italiana.

"El técnico toscano firmó un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2026", señaló la Juve en su comunicado, tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.

Spalletti tiene 66 años y dirigirá al equipo el sábado en la visita a la Cremonese, en el marco de la 10ª jornada.

Según la prensa italiana, su contrato contempla una opción de renovación automática para dos años más en caso de que logre clasificar al club bianconero para la próxima Liga de Campeones.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Esto fue lo que dejó el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, más allá del resultado

Real Madrid anuncia que su capitán volverá a pasar por quirófano

Real Madrid y promotor de la Superliga reclaman 4.000 millones de euros a la UEFA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Política

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.
Aumento de ejecuciones

Misión de ONU denuncia el aumento de la represión en Irán desde la guerra con Israel

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Te puede interesar

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
ESTADO VS. CONDADO

Florida acusa a Miami-Dade de "despilfarro" de $302 millones, la alcaldía lo refuta

Por DANIEL CASTROPÉ
EEUU ha realizado 13 ataques a narco-embarcaciones en dos meses. 
OPERATIVOS

Maduro es visto por EEUU como un líder narco terroristas

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

El FBI desarticula ataque terrorista en Michigan, dice su director

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión de trabajo.
ACCIONES EN BOLSA

Amazon experimenta espiral del valor de sus acciones en Wall Street