Múnich sería la sede de la final de la Champions League en 2028

MÚNICH.- El estadio Allianz Arena de Múnich es el único candidato para acoger la final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol masculina 2027-2028, mientras que el londinense Wembley y el Camp Nou de Barcelona aspiran a la de la temporada 2028-2029, indicó la UEFA el viernes en un comunicado.

Las federaciones nacionales tenían hasta el 22 de octubre para declarar su interés para organizar las ocho finales de las distintas competiciones europeas en 2028 y 2029.

Alemania fue la única en postularse para la de la Champions masculina de 2028 y Múnich, a falta de la oficialización, se perfila como sede de la final europea de clubes por sexta vez en su historia, después de 1979, 1993 y 1997 en el estadio Olímpico y de 2012 y este mismo 2025 en el Allianz Arena.

Para 2029, Inglaterra propuso Wembley -sede de la final por última vez en 2024- y España el Camp Nou de Barcelona, que está finalizando su remodelación y tendrá un aforo récord en Europa de 105.000 espectadores.

Las finales de 2026 y 2027 ya están atribuidas al Puskas Arena de Budapest y al Metropolitano de Madrid, respectivamente.

Las diferentes candidaturas para las finales de 2028 y 2029 tienen ahora hasta el 11 de junio de 2026 para enviar su dosier y la decisión definitiva la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA en septiembre del año próximo.

Juve queda en manos de Spalletti

El exseleccionador de Italia, Luciano Spalletti, fue contratado como nuevo entrenador de la Juventus, anunció este jueves el club turinés, que es séptimo actualmente en la clasificación de la Serie A italiana.

"El técnico toscano firmó un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2026", señaló la Juve en su comunicado, tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.

Spalletti tiene 66 años y dirigirá al equipo el sábado en la visita a la Cremonese, en el marco de la 10ª jornada.

Según la prensa italiana, su contrato contempla una opción de renovación automática para dos años más en caso de que logre clasificar al club bianconero para la próxima Liga de Campeones.

