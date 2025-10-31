PSG oficializa la baja de una de sus principales figuras por "varias semanas"

El francés Désiré Doué, del PSG, celebra tras anotar un gol en un partido, el 21 de octubre de 2025.

PARÍS.- El atacante francés del París Saint-Germain , Désiré Doué , lesionado en un partido de la Ligue 1 el miércoles, estará "indisponible varias semanas", anunció el club parisino.

El jugador de 20 años tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 60 del empate 1-1 con el Lorient y sufre "una lesión muscular en el muslo derecho", precisó el PSG en su comunicado.

El atacante se perderá por tanto el duelo de Liga de Campeones contra el Bayern Múnich del próximo martes. El PSG anunció que dará novedades sobre el estado de Doué "tras los partidos internacionales de noviembre".

Esta lesión supone un nuevo contratiempo para Doué, que acababa de reincorporarse tras seis semanas de baja por una lesión en la pantorrilla derecha.

Jugó contra Estrasburgo (3-3), en la goleada al Bayer Leverkusen (2-7), en la victoria contra Brest (3-0) y el miércoles en Lorient, un breve período en el que logró anotar tres goles y repartió dos asistencias.

De vuelta al ruedo

Sin Désiré Doué, lesionado por "varias semanas" el miércoles, el París Saint-Germain tiene el sábado la misión de ganar al Niza en la 11ª jornada de la Ligue 1 para mantenerse líder, justo antes de un importante partido de Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

Olvidarse de ese compromiso ante el gigante alemán será seguramente la principal dificultad para Luis Enrique, que no quiere más sorpresas, después del decepcionante empate 1-1 del miércoles en Lorient.

"El fútbol es así, pero no hay que preocuparse", dijo el entrenador español este viernes en una conferencia de prensa.

"No olvidemos que seguimos primeros, pero claro que debemos mejorar. La Ligue 1 la gana el equipo que es más regular, no en los diez primeros partidos de la temporada, sino durante toda la campaña entera", recordó.

Ese partido en Bretaña se cobró, además, a Doué como víctima, con un problema en los isquiotibiales que dificultará la misión al PSG en sus próximos partidos.

Enfrente estará el sábado un Niza que es octavo en la tabla y que la pasada temporada ya se impuso en el Parque de los Príncipes por 1-3.

"Sé que tendrán ganas de una victoria antes de jugar ante el Bayern, pero vamos allí a ver qué podemos conseguir. Ganamos allí la pasada temporada con mucha energía y mucho acierto", recordó el entrenador del Niza, Franck Haise.

FUENTE: AFP