Ramírez, un zurdo formidable de 26 años, con oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y una corona mundial amateur, decidió sacudirse de la tutela cubana durante un campamento de entrenamiento en México en 2018 y, luego de anclar en Estados Unidos, firmó en mayo del año siguiente un contrato con la escudería de Bob Arum y empezó a abrirse camino en el boxeo profesional.

En el debut, precisamente contra Adán González, pagó derecho de piso: besó la lona en el primer round y contra todo pronóstico perdió la pelea en cuatro asaltos.

Para demostrar que aquello solo había sido un accidente, Ramírez ganó por KO sus tres combates siguientes, el último de ellos en 54 segundos que fueron suficientes para noquear al dominicano Yeuri Andujar.

robeisy ramirez foto 2 Mikey Williams-Top Rank.jpg El cubano Robeisy Ramirez mira al dominicano Yeuri Andujar luego de haberlo tirado a la lona el 9 de junio del 2020. Mikey Williams/Top Rank

"Cuando la gente de Top Rank nos propuso la revancha con González, la aceptamos de inmediato", afirmó Salas. "Esa derrota es una espina que tiene clavada Robeisy y, cuando la saquemos, miráremos al futuro sin que nada nos detenga".

Para Ramírez la caída fue un golpe en el orgullo y tiene la sangre en el ojo.

"Esa noche no estuvo sobre el ring Robeisy Ramírez", confesó el de Cienfuegos a EspaBox. "Fue una pelea cerrada, con una decisión ajustada y la realidad de que en cuatro asaltos no hay apenas tiempo para recuperarte de una caída en el inicio y voltear las puntuaciones. Pero no se hace ningún drama, fue un gran aprendizaje para mí y además las cosas pasan por algo".

En estos tiempos, sin embargo, no es fácil decir “voy a sacarme una espina”. Hay muchas cosas que no dependen de uno. Top Rank es la primera empresa de boxeo profesional en el mundo que junto con ESPN han hecho una fuerte inversión para que vuelva la actividad en este deporte.

"Solo las pruebas del coronavirus para los días de pelea cuestan 25.000 dólares", informó Arum. "Luego hay que cumplir con todos los protocolos impuestos por la Comisión de Nevada. Hemos sido la primera empresa de boxeo en el mundo en programar peleas luego de una paralización de tres meses. Ahora tenemos que sacar máximo provecho en estos dos meses que no hay NBA ni MLB para capturar la atención del público".

Para Salas, el proceso de adaptación a la "nueva normalidad" es muy exigente.

"Estos son tiempos de muchos cambios", dijo el entrenador cubano. "Tengo muchos boxeadores y algunos pelean, entonces debemos estar en confinamiento por 72 horas".

Robeisy Ramírez, por su parte, se encuentra muy enfocado en lo suyo. Estuvo un poco preocupado porque una de sus hijas enfermó, pero, superado el problema, está de vuelta en sus propósitos.

robeisy oro rio de janeiro 2016.jpg A la izquierda, Robeisy Ramírez posa junto al estadounidense Floyd Mayweather Jr.; a la derecha, el púgil cubano alza su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. FOTOS / FACEBOOK / Robeisy Ramírez Carrazana

Muchos proyectan que el cubano será el futuro campeón de los pluma. El actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson, espera subir de categoría y el título quedará vacante. Como seña hay que decir que Ramírez se coronó bicampeón olímpico el 2016 luego de vencer, precisamente, a Stevenson.

Pese a ello, Ramírez no descarta volver a encontrarse en el cuadrilátero con el estadounidense.

"Sería una pelea de muy buena promoción", explicó el cubano. "Sería un combate de mucha audiencia y atractivo para el público. Yo no es que tenga ganas locas de encontrármelo, porque el que puede tener la espina clavada es él, pero es una pelea que me interesaría por cuestiones económicas. Además, él tiene uno de los cuatro cinturones que quiero, porque mi idea es ser campeón de todas las organizaciones de boxeo. No hay ningún interés personal ni mala relación. En realidad, tenemos buen trato y nos saludamos en el hotel semanas atrás con naturalidad".

Mientras, la revancha entre Adán González y Robeisy Ramírez no ha sido anunciada de manera formal porque Top Rank viene dando prioridad a las carteleras que tiene de inmediato, pero se ha establecido como fecha el 2 de julio venidero, apenas 23 días después de su victoria sobre Andujar.

El compromiso es muy importante para Ramírez porque no solo le permitirá sacarse una espina sino también porque una nueva derrota con González frenaría su camino hacia el título mundial.

Robeisy Ramírez es un zurdo de una pegada de mula y además es rapidísimo. Si aprovecha al máximo sus capacidades no tendrá problemas en superar a un González que ya probó sangre y que sabe que, si vuelve a derrotar al doble campeón olímpico, se convertirá en el gran candidato para la corona de la categoría en un futuro cercano.

Especial

@luisfsanchez6