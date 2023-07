La firma de Víctor Víctor Mesa por los Marlins en octubre del 2018 fue una de las más sonadas en la alcanzando una cifra récord de $5.25 millones. La contratación se llevó a cabo durante la gestión de Derek Jeter. Mesa llegó con altas expectativas, sin embargo, a pesar de su prominente estatus como prospecto, Víctor Víctor Mesa nunca cumplió en las cuatro temporadas que ha pasado en las ligas menores.

A sus casi 27 años, el tiempo comienza a apremiar para el jugador. En el transcurso del año 2023, Mesa disputó 12 juegos entre Doble-A y Triple-A, obteniendo un promedio de bateo de .206, con 1 cuadrangular y 5 carreras impulsadas, aunque mayormente en el rol de reemplazo.

Hermanos Mesa Los hijos de Víctor Mesa salieron de la isla unos meses atrás en busca de llegar a las Grandes Ligas. CORTESÍA DIARIO DE CUBA

Las diferencias entre Mesa y la dirección del equipo de Jacksonville se han centrado principalmente en su tiempo de juego. Pero cómo depender de un jugador que es prácticamente un out cantado. Durante los años 2022 y 2023, en 44 juegos disputados, su promedio de bateo fue de .202, con un porcentaje de embasado de .250 y un slugging de .256.

La decepción en torno a Víctor Víctor Mesa ha llevado a cuestionar la inversión millonaria realizada por los Marlins en su fichaje. Millones de dólares que parecen haber sido desperdiciados y que podrían haber sido destinados a otros jugadores con mayor potencial.

“Víctor Víctor pasará a la historia como la peor firma internacional en la historia de los Marlins y con un lugar privilegiado entre los fiascos de cualquier organización. No bateó nunca en las Serie Nacionales, donde se abrió paso a cuenta de las polémicas regalías de papá y no por méritos propios. Fildea bien, sí. Hay muchos que lo hacen y nunca han llegado a la cúspide. Tiene velocidad, sí. Es un buen pelotero, no, al menos para el nivel para el cual se le contrató”