Rafael Nadal asoma que no existen garantías de su presencia en el Roland Garros

"No voy a jugar París como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista", añadió en conferencia de prensa en la previa de su debut en el Masters 1000 de Madrid.

Nadal, a sus casi 38 años y actualmente en el puesto 512 de la clasificación mundial, casi no ha competido desde enero de 2023 por diferentes problemas físicos.

El tenista mallorquín confirmó que será la última vez que dispute el Masters 1000 de Madrid, torneo que ha ganado en cinco ocasiones (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017): "No creo que pueda jugar al 100%, pero bueno, es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos".

Aclaratoria de Nadal:

Sí descartó, no obstante, que una eventual ausencia en Roland Garros signifique poner punto final a la temporada.

"No va a acabar el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juego a Roland Garros se acabe todo allí. Hay unas Olimpiadas por delante, hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar y que me podría hacer ilusión", dijo en referencia a los Juegos de París, del 26 de julio al 11 de agosto, en los que, según la prensa española, podría participar haciendo pareja con Carlos Alcaraz.

Ganador de 22 Grand Slams (14 de ellos en la tierra parisina, un récord), Nadal sufrió una lesión en la cadera en enero de 2023 durante el Abierto de Australia que le apartó de las pistas durante el resto de la temporada.

Regresó a la competición en enero pasado en el torneo de Brisbane, donde jugó tres partidos, pero volvió a sufrir una lesión muscular en el muslo que le ha impedido volver a jugar con regularidad y teniendo que renunciar a torneos como el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells y Montecarlo.

Rafel Nadal.jpg El español Rafael Nadal abandona la cancha luego de caer derrotado en el Abierto de Australia. AFP

Nadal, que ya anunció que la de 2024 sería "probablemente" su última temporada, regresó a las pistas la semana pasada en el Torneo de Barcelona, donde perdió en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur.

En Madrid tiene previsto su debut el jueves frente al joven estadounidense de 16 años Darwin Blanch en su cuenta atrás para preparar la cita de Roland Garros: "No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Voy a estar peleando y haciendo las cosas que creo que tenga que hacer para poder intentar jugar París", insistió.

El campeón español se entrenó este miércoles durante 90 minutos en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid, donde se le pudo ver especialmente precavido a la hora de ejecutar su saque.

FUENTE: AFP