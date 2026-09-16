miércoles 16  de  septiembre 2026
TENIS

Rafael Nadal volverá a las pistas para celebrar el aniversario de su academia

El español Nadal, ganador de 14 Roland Garros, "compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera"

El exjugador español Rafael Nadal saluda al público durante una ceremonia en honor a su carrera en el Abierto de Francia, celebrada en la cancha Philippe-Chatrier del Complejo Roland-Garros de París, el 25 de mayo de 2025.

El exjugador español Rafael Nadal saluda al público durante una ceremonia en honor a su carrera en el Abierto de Francia, celebrada en la cancha Philippe-Chatrier del Complejo Roland-Garros de París, el 25 de mayo de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El ganador de 22 títulos de Grand Slam, Rafael Nadal, volverá a las pistas en octubre, por primera vez desde su retirada en 2024, para conmemorar el décimo aniversario de su academia con unos partidos de exhibición.

Nadal, ganador de 14 Roland Garros, "compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera", informó la academia del tenista en un comunicado.

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El ibérico volverá así a mostrarse en una pista casi dos años después de su retirada del circuito en noviembre de 2024 en las finales de la Copa Davis disputadas en Málaga, en el sur de España.

La academia precisó que los nombres de los participantes en este evento se irán dando a conocer en los próximos días.

El "Rafa Nadal Academy Slam", que tendrá lugar el 3 de octubre, dará inicio a las celebraciones para conmemorar el 10ª aniversario de esta academia, que abrió sus puertas en 2016 en la localidad de Manacor, en la isla de Mallorca.

Desde su inicio, en sus instalaciones se han formado tenistas como el noruego Casper Ruud, actual número 18 del mundo y que llegó a ser el número dos, o la joven filipina Alexandra Eala, también número 18 del mundo.

WTA Finals se disputarán en Charlotte

El Masters WTA (WTA Finals), competición que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, se disputará entre 2027 y 2029 en la ciudad estadounidense de Charlotte, anunció este miércoles el circuito profesional femenino.

La WTA se vio obligada en julio a reubicar la edición de 2026 en Indian Wells, California, que acoge cada año un WTA 1000 y un Masters 1000, en lugar de Riad, Arabia Saudita.

El traslado tuvo que ver con la cancelación o el aplazamiento de varios eventos deportivos en Oriente Medio debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La competición de final de año se celebrará "hasta 2029" en el Spectrum Center, donde juega habitualmente el equipo de la NBA, Charlotte Hornets, precisó la WTA.

El torneo, que desde 2024 tenía lugar en Arabia Saudita, se celebrará este año en el desierto de California del 8 al 15 de noviembre.

FUENTE: AFP

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