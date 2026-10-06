martes 6  de  octubre 2026
Beisbol

Rays ponen contra las cuerdas a los Yankees

Tampa Bay Rays vencieron 5-2 a los Yankees y tomaron ventaja 2-0 en la Serie Divisional. Nueva York está al borde de la eliminación.

Richie Palacios #1, Victor Mesa Jr. #25 y Taylor Walls #6 de los Tampa Bay Rays celebran la victoria sobre los New York Yankees por 5-2 en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Tropicana Field.&nbsp;

Richie Palacios #1, Victor Mesa Jr. #25 y Taylor Walls #6 de los Tampa Bay Rays celebran la victoria sobre los New York Yankees por 5-2 en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Tropicana Field. 

Julio Aguilar/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Tampa Bay Rays quedaron a una victoria de regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2020, después de vencer 5-2 a los New York Yankees en el segundo juego de la Serie Divisional.

Tampa Bay tomó ventaja de 2-0 en la serie gracias, en buena medida, a un primer inning para el olvido de Nueva York, que cometió tres errores defensivos. En total, los Yankees terminaron el encuentro con cuatro pifias.

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El abridor de Nueva York, Cam Schlittler, considerado uno de los favoritos para el premio Cy Young de la Liga Americana, trabajó apenas 4.1 entradas. Permitió seis imparables y cuatro carreras, aunque solo dos fueron limpias, además de conceder dos boletos y ponchar a dos bateadores.

"Eso es béisbol. Pasa", reconoció Schlittler después del encuentro. El lanzador evitó responsabilizar a sus compañeros y asumió buena parte de la derrota.

Junior Caminero y Jonathan Aranda conectaron dos hits cada uno para los Rays, mientras que Richie Palacios produjo dos carreras.

La ofensiva de los Yankees volvió a quedar limitada. Después de dos encuentros, Nueva York apenas suma dos carreras y cinco imparables en la serie. Ben Rice fue la excepción al conectar dos cuadrangulares solitarios en el segundo partido.

El pitcheo de Tampa Bay también fue determinante. Freddy Peralta, Cam Booser, Ian Seymour y Bryan Baker limitaron a los Yankees a cuatro hits.

Nueva York enfrenta ahora una situación límite. Los Yankees son el último equipo de las Grandes Ligas que logró ganar una serie al mejor de cinco después de perder los dos primeros encuentros. Lo consiguieron en la Serie Divisional de 2017. En total, solo 10 equipos han conseguido remontar una desventaja de 0-2 en este formato.

El tercer partido se disputará el miércoles a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos en el Yankee Stadium. Los Rays tendrán allí su primera oportunidad de sellar el pase a la Serie de Campeonato.

Tampa Bay, además, ya sabe lo que es celebrar en el Bronx esta temporada: conquistó el título de la División Este de la Liga Americana precisamente en Nueva York el pasado 22 de septiembre.

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