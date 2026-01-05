lunes 5  de  enero 2026
Real Madrid calma un poco las dudas con goleada ante el Real Betis

En el primer partido del año en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid demostró haber llegado en forma de las vacaciones navideñas

El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.

El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Con un triplete de Gonzalo y sendos goles de los también canteranos Asencio y Fran García, el Real Madrid derrotó este domingo 5-1 al Real Betis en la 18 fecha de LaLiga, un resultado que permite al conjunto blanco mantenerse en la estela del líder FC Barcelona.

En el primer partido del año en el Santiago Bernabéu, y antes de que los hombres de Xabi Alonso viajen a Arabia Saudita a disputar la Supercopa de España (semifinal el jueves ante el Atlético de Madrid), el Real Madrid demostró haber llegado en forma de las vacaciones navideñas.

Después de que el Barça abriese una brecha de siete puntos tras llevarse el sábado el derbi de Barcelona ante el Espanyol (2-0), el conjunto merengue acortó a cuatro puntos la desventaja.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini apenas puso oposición a un equipo en el que el joven delantero Gonzalo García asumió la responsabilidad goleadora ante la baja por lesión del francés Kilyan Mbappé.

Primero marcó de cabeza en el segundo palo a pase del brasileño Rodrygo (20'). Ya en el segundo tiempo enganchó una media volea con la diestra para batir al arquero bético Álvaro Valles (50') y selló una noche inolvidable para él enviando al fondo de la red con un remate de tacón un pase del turco Arda Güller (82').

Entre medias había marcado también de cabeza el central Asencio (56'), mientras que el gol del equipo verdiblanco fue obra del colombiano Juan Camilo Hernández (66').

Fran García, que había sustituido a Gonzalo en los últimos compases, aún tuvo tiempo de completar la "manita" (90+4') para un Real Madrid que comenzó el año intratable.

Sevilla vuelve a perder

El Sevilla, entrenado por el argentino Matías Almeyda, perdió 3-0 contra el Levante este domingo en la 18ª jornada de LaLiga y suma su décima derrota en lo que va del campeonato español, la tercera consecutiva, con lo que sigue perdiendo posiciones en la tabla clasificatoria.

Iker Losada (45+2), Carlos Espí (77) y Carlos Álvarez (90+4) fueron los autores de los goles de la victoria del Levante, que con los tres puntos abandonó provisionalmente el puesto de colista.

La derrota, en cambio, dejó en una posición muy debilitada a Almeyda, ya que el Sevilla, en medio de rumores sobre una eventual venta del club, quedó undécimo con 20 puntos.

FUENTE: AFP

