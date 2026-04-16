Sin Champions y con LaLiga fuera de alcance, el Real Madrid queda obligado a reinventarse

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, reacciona al segundo gol del Osasuna, marcado por el delantero español Raúl García, durante un partido de la liga española en el Estadio El Sadar en Pamplona, el 21 de febrero de 2026.

MADRID.- La eliminación en cuartos de final de la Champions el miércoles, unida a un complicado final de Liga, deja un difícil horizonte para el Real Madrid , que se encamina hacia una nueva temporada en blanco.

El equipo merengue cayó 4-3 (6-4 en el global de la eliminatoria) frente al Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de final de la Champions.

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La Liga de Campeones se perfilaba como el último clavo ardiendo del que se agarraba el Real Madrid para salvar una temporada que tiene ya muy complicada en el torneo nacional.

Segundo en LaLiga a 9 puntos del líder Barcelona, sólo una debacle azulgrana permitiría al conjunto merengue dar la vuelta a la situación a falta de sólo siete jornadas para el final.

El equipo blanco parece abocado a terminar una segunda temporada consecutiva sin títulos (al menos de los considerados importantes) tras caer eliminado en la Copa del Rey ante un equipo de segunda división y perder la Supercopa de España en enero contra el Barça.

Esta derrota precipitó la salida de Xabi Alonso, que había llegado a principios de temporada, avalado por su exitoso paso por el Bayer Leverkusen.

Falta de conexión

Pero la irregularidad y mala imagen del equipo sobre el campo sentenciaron a Alonso, que no logró llegar a sus jugadores.

"No conseguí conectar con lo que él quería", admitió la pasada semana Vinicius, al que parte de la afición vio como uno de los culpables de la marcha del Alonso.

La llegada de Álvaro Arbeloa mejoró la relación con el vestuario, pero no los altibajos en el juego, lastrado, además, por un rosario de lesiones de varios jugadores principales.

Visto como una solución de urgencia, el futuro del técnico español apunta hacia su salida y sustitución por algún entrenador de mayor peso.

"Me preocupa muy poco mi futuro (...) entenderé todas las decisiones que puedan tomar en el club", dijo Arbeloa tras la derrota el miércoles.

Los medios especulan con nombres como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino o José Mourinho, entre otros, para tomar las riendas del club blanco.

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Hasta el actual seleccionador francés, Didier Deschamps, suena para entrenar al equipo merengue.

Una eventual llegada de Deschamps podría favorecer al astro galo Kylian Mbappé, que aterrizó en el Real Madrid en busca de gloria y sigue sin conquistar la Copa de Europa.

Mbappé, lastrado por una lesión de rodilla, ha sido uno de los señalados esta temporada junto a su compañero de ataque Vinicius, que pudo brillar más cuando faltó el francés.

"En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será jamás una opción", escribió el jueves por la noche la estrella gala en su cuenta de Instagram.

"Tenemos que mirarnos sin concesiones para evitar que este tipo de decepción vuelva a repetirse... Y les prometo una cosa: volveremos a ganar y muy pronto", subrayó Mbappé.

En el centro del campo, el inglés Jude Bellingham no rindió al mismo nivel que en su primer año en el club, mientras que otros jugadores como Eduardo Camavinga o el central Dean Huijsen no han estado al nivel esperado.

Decisiones

El Real Madrid parece abocado a una remodelación de un equipo lleno de estrellas, pero de rendimiento cuestionable en esta temporada.

"Una eliminación honrosa que no servirá de consuelo ni evitará otra revolución", escribió el diario AS tras la noche bávara.

Decisiones que tendrá que afrontar el presidente Florentino Pérez, quien tras años de ser aclamado por los aficionados, ha visto como el Santiago Bernabéu se le ha revuelto en algunos partidos.

En los juegos de Liga contra Getafe (derrota 1-0) o Levante (victoria 2-0), los gritos de "Florentino dimisión" arreciaron en las gradas del coliseo merengue.

Reelegido hasta 2029, Pérez, artífice de la ciudad deportiva del Real Madrid o la renovación del estadio Santiago Bernabéu, tiene aún tareas pendientes.

Entre estas, la búsqueda de un inversor minoritario con una participación "del 5% o un máximo del 10%" del capital del club.

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El Real Madrid cerró la pasada temporada con unos ingresos de 1.185 millones de euros y un beneficio de 24 millones.

Pero, en los datos presentados para la primera mitad del presente curso (entre julio y diciembre de 2025), se reducen los ingresos respecto al año pasado.

El club se mantiene en beneficios, pero baja de 29,4 millones a 5,2 millones de euros en ese período de 2026 respecto a 2025.

Hay que tener en cuenta que el club tuvo unos ingresos "extra" por su participación en el Mundial de Clubes (unos 70 millones de euros, según varios medios) y que no está obteniendo los ingresos esperados por explotación del nuevo estadio debido a decisiones de la justicia tras las demandas vecinales.

Una segunda temporada en blanco no ayudará a aumentar las arcas del Real Madrid.

FUENTE: AFP