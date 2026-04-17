viernes 17  de  abril 2026
Fútbol

El Real Madrid planifica una renovación en defensa: Alaba saldrá y suenan nuevos fichajes

El Real Madrid planea una renovación defensiva: David Alaba no seguirá y el club estudia fichajes como Konaté y Schlotterbeck para la próxima temporada

El jugador del Real Madrid David Alaba abandona el terreno de juego tras ser sustituido durante el partido de ida de 16vos de final de la Champions League que enfrentó a su equipo con el Liverpool, en el estadio de Anfield, en Liverpool, Inglaterra, el 21 de febrero de 2023. El austriaco es criticado en redes sociales por votar a favor de Lionel Messi para el premio The Best

El jugador del Real Madrid David Alaba abandona el terreno de juego tras ser sustituido durante el partido de ida de 16vos de final de la Champions League que enfrentó a su equipo con el Liverpool, en el estadio de Anfield, en Liverpool, Inglaterra, el 21 de febrero de 2023. El austriaco es criticado en redes sociales por votar a favor de Lionel Messi para el premio The Best

AP /Jon Super
Por Pedro Felipe Hernández

Tras una temporada sin títulos y la eliminación en la UEFA Champions League, el Real Madrid ya trabaja en la planificación de la próxima campaña, con cambios importantes en defensa y decisiones clave en el banquillo.

Uno de los nombres propios es David Alaba, quien no continuará en el club blanco. El defensor, que finaliza contrato en junio, no renovará y ya ha despertado el interés de varios equipos en el mercado.

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Alaba llegó en 2021 procedente del Bayern de Múnich como agente libre y se consolidó rápidamente como líder en la zaga. Sin embargo, su protagonismo ha disminuido en la última temporada, lo que ha llevado al club a apostar por una renovación en defensa.

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David Alaba, del Real Madrid, conduce el balón en el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, el miércoles 12 de abril de 2023.

David Alaba, del Real Madrid, conduce el balón en el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, el miércoles 12 de abril de 2023.

Nuevos objetivos: Konaté y Schlotterbeck

La dirección deportiva ya analiza posibles refuerzos. Entre los nombres que suenan están Ibrahima Konaté y Nico Schlotterbeck.

El central del Borussia Dortmund aparece como una opción complicada debido a su renovación inminente, mientras que el jugador del Liverpool sigue siendo una alternativa abierta, aunque sin avances definitivos.

Más salidas y dudas en defensa

La reestructuración defensiva podría ir más allá. Dani Carvajal apunta a no continuar, mientras que el futuro de Antonio Rüdiger sigue en el aire.

Además, la figura del entrenador también genera debate interno tras una campaña irregular en la que el club no ha logrado cumplir objetivos.

El Real Madrid prepara así una renovación moderada pero estratégica, con el objetivo de volver a competir al máximo nivel la próxima temporada.

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