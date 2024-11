Real Madrid podria sacar del retiro a un jugador con tal de revivir

Kroos de 34 años de edad, se retiró en verano, pero sigue acaparando titulares. Especialmente, cuando las cosas no van del todo bien a su exequipo. Se le echa menos en el terreno de juego, pero también en el liderazgo que ejercía fuera del mismo. Y el exjugador ha alimentado los rumores de su regreso... aunque no como a los seguidores blancos les gustaría.

"Aparecer ahora en el entorno público del club... diría ahora que no, por más cerca que me sienta del club. Pero dada mi cercanía con el Real Madrid, no digo que no vaya a volver a hacer algo en el club en algún momento en el futuro, no lo descartaría. La relación con el Madrid siempre será especial". Esas son las palabras que expresó el alemán en el podcast de su hermano, 'Einfach mal Luppen.

Toni Kroos lideró el mejor centro del campo de la historia del club más grande del mundo durante el apogeo de la mejor liga del mundo durante una década entera. Marcó goles en finales, goles que enviaron al Madrid a finales y dio asistencias en casi todos los partidos, liderando la carga desde el mediocampo con estadísticas de pases que hicieron que se levantaran las cejas ante 'errores' como tener solo el 96% de los pases completados . Parece que las decisiones correctas son lo suyo.

Toni Kroos (1).jpg Toni Kroos del Real Madrid hace un gesto antes del duelo contra el Betis en el Estadio Santiago Bernabéu por la última fecha de la liga española, el sábado 25 de mayo del 2024. AP Foto/Manu Fernández

En su podcast, Kroos dejó la puerta abierta a un posible regreso al Real Madrid: “El significado del Real Madrid siempre será el mismo para mí. Fue una etapa muy larga, grandiosa y exitosa con el Real Madrid . Siempre será así, siempre estaré cerca [del club], de eso no hay duda. Y siempre los apoyaré, siempre estaré de su lado . Eso no cambiará, la relación es simplemente demasiado cercana”.