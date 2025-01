Real Madrid se salva en su visita a Mestalla, pero Vinicius no

Vinicius nuevamente fue sacado de sus casillas, lo que le valió una expulsión, a falta de 10 minutos para culminar el encuentro.

Hugo Duro abrió el marcador en el 27' del primer tiempo, tras rematar al arco, luego de un despeje mal rechazado por Thibaut Courtois.

La situacion del Real Madrid como visitante en Valencia, tiende a convertirse un dolor de cabeza. Aunque empezaron agresivos en el segundo tiempo, Jude Bellingham falló un penal en el 51'. Luego, Kylian Mbappé anotó con fuerza cuatro minutos más tarde, pero el VAR determinó que estaba en posición adelantada y evitó el empate.

El arquero del Valencia, Stole Dimitrevski reprochó a Vinicius algo en una jugada tocándole en la espalda y el brasileño le lanzó un golpe en el cuello al portero, que cayó fulminado de forma exagerada.

Embed - Fabrizio Romano on Instagram: " ! Carlo Ancelotti: “It was a red card for Vinicius Jr and we will ” “The goalkeeper pushed him and Vini just responded… It should’ve been a yellow for both and stop, that’s it”. COPE reports Vini could be banned for 4 games."