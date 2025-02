Real Madrid sufre una nueva derrota ante el Espanyol

Carlos Romero recibió el balón desde el borde del aérea y con un toque de primera, mandó el balon adentro de las redes.

El gol del conjunto local terminó capitalizando el desequilibrio por los dirigidos de Carlo Ancelotti. El regreso de Vinicius al once inicial, no fue lo más fuerte para el Real Madrid. El brasileño no logró ser suficiente, apesar de anotar un tanto en el primer tiempo, pero fue anulado por una falta en ataque de Kylian Mbappé.

El Atlético se queda a un punto de los blancos en vísperas del derbi del Bernabéu y el Barcelona podría ponerse a cuatro este domingo.

La derrota del Madrid no solo afecta su pelea por el título, sino que ahora sufren la pérdida de otro jugador pilar de su defensiva.

En el 13', Antonio Rüdiger dijo basta. Su bíceps femoral reventó después de casi 2.993 minutos jugados sólo con el Real Madrid. No pudo continuar y debió abandonar el duelo. Es otro jugador fundamental que podria perder Ancelotti. Solo hay que esperar los resultados de exámenes médicos que le vayan a realizar al futbolista alemán.