Real Madrid vence al Atlético y habrá Clásico en la final de la Supercopa de España

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol de su equipo durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 8 de enero de 2026.

El Real Madrid de Xabi Alonso derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en una cerrada semifinal de la Supercopa de España, disputada este jueves en Arabia Saudita, y aseguró su pase a la final , donde se medirá ante el Barcelona en un nuevo Clásico.

Los goles de Fede Valverde y Rodrygo Goes le dieron al conjunto blanco su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones, mientras que Alexander Sorloth descontó para el equipo dirigido por Diego Simeone, que quedó eliminado en Yeda.

Tras un cierre de 2025 marcado por la irregularidad y con Xabi Alonso cerca de dejar el cargo, el Real Madrid ha mostrado una clara mejoría en las últimas semanas. El técnico español ya había vencido al Barcelona en su primer Clásico oficial en octubre, antes de atravesar una racha negativa que parece haber quedado atrás.

Sin Kylian Mbappé, ausente por un esguince de rodilla, Alonso volvió a apostar por el joven Gonzalo García como delantero centro, luego de su triplete ante el Real Betis el pasado fin de semana.

Valverde golpea temprano y Rodrygo sentencia

El partido se rompió apenas a los dos minutos, cuando Valverde ejecutó un potente tiro libre que superó la barrera y venció a Jan Oblak, adelantando a los blancos de forma temprana.

Con la ventaja, el Madrid cedió terreno y apostó por el contragolpe. Rodrygo estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, mientras que el Atlético generó peligro con Sorloth, Julián Álvarez y Conor Gallagher, pero se topó con un sólido Thibaut Courtois.

En el minuto 55, Rodrygo aprovechó un espacio en la defensa rojiblanca para definir con clase y marcar su tercer gol en cinco partidos, confirmando su gran momento de forma.

Atlético reaccionó, pero no alcanzó

El Atlético respondió rápidamente y descontó tres minutos después, cuando Sorloth anotó de cabeza tras un centro de Giuliano Simeone. Los colchoneros presionaron hasta el final en busca del empate, pero Courtois volvió a ser decisivo ante intentos de Antoine Griezmann, Marcos Llorente y el propio Julián Álvarez.

En tiempo añadido, un remate cruzado de Álvarez pasó muy cerca, sellando la eliminación del Atlético y el pase del Madrid a la final.

Clásico decisivo en Arabia Saudita

El Real Madrid se enfrentará al Barcelona este domingo en la final de la Supercopa, en el King Abdullah Sports City Stadium, después de que los azulgranas golearan 5-0 al Athletic Bilbao en la otra semifinal.