Real Madrid y Ancelotti tienen fecha de caducidad

Ancelotti recibió muchas críticas en las últimas semanas, a raíz de algunos malos resultados que atravesaron los merengues, como la goleada que les metió el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita. A lo que el italiano respondió:

"Estoy confundido. En los últimos días he oído que jugamos muy mal al fútbol y lo que veo es que el Real Madrid es líder. Seguiré estudiando para ver quién se equivoca", soltó en rueda de prensa, tras derrotar a Las Palmas 4 - 1 el domingo.

Carlo Ancelotti (9).jpg El italiano Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, durante un entrenamiento del equipo, el 9 de diciembre de 2024. AFP

"A veces jugamos bien y otras veces no tan bien, pero decir que jugamos muy mal... Se decía que el equipo no está trabajado pero el equipo sí está trabajado. A veces se juega mejor, otras se juega peor, o no hay un buen equilibrio o un buen compromiso... Nadie es perfecto. Yo no veo superequipos que juegan un fútbol fantástico. Nosotros intentamos hacer un fútbol de acuerdo a las características de los jugadores que tenemos", siguió Ancelotti.

"Hay crítica y crítica. Los pitos del Bernabéu son una crítica que duele porque es la crítica de una afición que no está contenta y también nos motiva. El toque de atención que dio la afición en el partido de Copa ha sido útil para el equipo. A partir de ahí hemos sacado una buena versión", explicó.

Es consciente de que seguir cada temporada, a pesar de tener contrato en vigor, no solo depende de él. Pero, incluso si la temporada acaba con títulos y el club le insistiese en cumplir su vinculación, quiere cerrar su etapa en el conjunto madridista este verano.

El favorito para dirigir el Real Madrid la próxima temporada es Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, aunque su entorno no lo de por hecho y aún queda mucha temporada, en la que mucho puede pasar.