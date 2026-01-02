viernes 2  de  enero 2026
Reconocido tenista confiesa que evaluó el retiro por sus problemas físicos en 2025

El griego Stefanos Tsitsipas, exnúmero 3 del ránking de la ATP, tuvo que lidiar con un persistente dolor en la espalda que puso el retiro sobre la mesa

El griego Stefanos Tsitsipas devuelve una pelota durante un partido en Perth, Australia, el 2 de enero de 2026.



ANTONY DICKSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PERTH.- Stefanos Tsitsipas, aquejado de un dolor persistente en la espalda durante la temporada 2025, consideró seriamente poner fin a su carrera, confesó este viernes desde Perth (Australia), donde disputa la United Cup.

El antiguo número 3 del mundo ocupa actualmente el puesto 36º del ránking ATP y solo ha disputado dos partidos de Copa Davis desde su eliminación en segunda ronda del US Open en agosto.

Sin embargo, se mostró optimista respecto al tratamiento médico que está siguiendo.

"Mi principal preocupación era saber si podría terminar un partido", contó el finalista del Abierto de Australia 2023 y de Roland Garros 2021, precisando que arrastra esa lesión desde hace seis u ocho meses.

Embed

"Me preguntaba si podría jugar un partido sin dolor. Realmente tuve miedo tras mi derrota en el US Open (ante el alemán Daniel Altmaier). No pude andar durante dos días. Ahí valoramos el devenir de la carrera", recordó.

Luego de haber consultado a varios médicos, el tenista de 27 años se mostró satisfecho con su evolución actual. "Mi mayor victoria para 2026 sería no tener que preocuparme por terminar los partidos", apuntó.

El jugador heleno entrena desde hace cinco semanas sin dolores.

Tsitsipas es un habitual de la United Cup, competición mixta por naciones que se disputa desde hace cuatro años en Perth y en Sídney, donde comparte equipo con Maria Sakkari.

Grecia se halla en el mismo grupo que Japón, con Naomi Osaka, y la Gran Bretaña liderada por Emma Raducanu.

Derbi de París adorna el regreso de la Ligue 1

Desprovisto del liderato de la Ligue 1 por el sorprendente Lens, el París Saint-Germain abre el año 2026 recibiendo en el Parque de los Príncipes al ambicioso París FC, duelo destacado de la 17ª jornada del campeonato francés.

Para cuando el balón eche a rodar en la capital francesa, los vigentes campeones de Europa y flamantes campeones de la Copa Intercontinental conocerán ya el resultado del Lens, que abría el fin de semana el viernes en Toulouse (8º).

El club norteño ha ganado sus seis últimos partidos de Ligue 1 y con 37 puntos se mantiene en lo alto de la clasificación, un punto por encima del PSG.




