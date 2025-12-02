martes 2  de  diciembre 2025
Red Bull anuncia quién será el compañero de Max Verstappen en la próxima temporada

Previo al último Gran Premio de 2025, y con un Verstappen en plena carrera por el título, la escudería Red Bull reveló al nuevo coequipero del holandés

El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, llega al circuito de Monza antes de una práctica, el 5 de septiembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La escudería Red Bull ha decidido dar la próxima temporada uno de los volantes más codiciados de la parrilla al francés Isack Hadjar, quien a sus 21 años tendrá la misión casi imposible de tratar de hacer sombra a Max Verstappen, tetracampeón mundial de Fórmula 1.

En la que será su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo, el joven galo sustituirá al japonés Yuki Tsunoda, que no cumplió con las expectativas y ha sido retrogradado al puesto de piloto reserva.

Hadjar debutó en la F1 en el equipo "hermano" de Red Bull, Racing Bull, y surgió del programa de formación de jóvenes pilotos de la escudería austriaca.

Pese a ser su temporada de estreno y a no tener uno de los mejores coches de la parrilla, Hadjar ha sorprendido por sus resultados y su regularidad, puntuando en 10 de las 23 carreras disputadas, incluyendo un primer podio (3º) en Países Bajos.

"Ha mostrado una gran madurez y que aprende rápido. Y más importante, ha demostrado ser muy rápido, el requisito número uno en este deporte", declaró el Team Principal de Red Bull, Laurent Mekies, citado en un comunicado.

Un podio en su primera temporada

En esta primera temporada en la élite, "siento que soy mucho mejor como piloto y como persona" y "estoy listo para ir a Red Bull", dijo el piloto francés.

A falta del último Gran Premio, este próximo fin de semana en Abu Dabi, Hadjar es décimo en la clasificación de pilotos con 51 puntos.

Estos buenos resultados le habían colocado en la "pole position" para ocupar el segundo volante de Red Bull la próxima temporada.

En 2026, Hadjar se convertirá en el séptimo compañero de equipo de Verstappen desde que el ogro neerlandés debutó con Red Bull en 2015.

A todos los fue devorando uno a uno, pese a tratarse de buenos pilotos como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly o Sergio Pérez, el que más aguantó a su lado (2021-2024).

Interrogado a finales de noviembre por la posibilidad de ocupar este puesto calificado por algunos de "maldito", Hadjar explicó a la AFP ser consciente de las dificultades: "El hecho de saber que va a ser duro ya es un buen inicio".

"Siempre fui más fuerte que mis compañeros. Por primera vez voy a estar al lado del mejor del mundo y es una gran oportunidad para aprender", añadió el llamado 'Pequeño Prost'.

Consciente de tener "una posición única al disponer de cuatro plazas en la parrilla de salida", el grupo de la bebida energética no duda en poner presión a sus pilotos.

Así, en la temporada que está a punto de acabar, fue el neozelandés Liam Lawson el que comenzó con el segundo Red Bull, pero apenas duró dos carreras, en las que no puntuó.

Fue sustituido por Tsunoda, que "ascendió" desde Racing Bull, aunque los resultados del japonés tampoco han sido buenos, con un sexto puesto como mejor resultado (en Azerbaiyán) y sin puntuar en 14 de las 23 carreras disputadas.

Max devora a sus compañeros

El propio Verstappen se benefició de este sistema cuando pasó de Toro Rosso (uno de los antiguos nombres del actual Racing Bull) a Red Bull, sustituyendo al ruso Daniil Kvyat tras solo cuatro Grandes Premios en 2016.

Desde entonces, el neerlandés aplasta a cualquiera de sus competidores y tras cuatro títulos mundiales, la escudería diseña cada año un coche hecho a su medida.

Pero a partir de 2026 se empieza de cero, porque la F1 estrena nuevo reglamento técnico que va a modificar los monoplazas.

"El timing sería ideal puesto que no había aún el efecto Verstappen sobre el coche", explicó Hadjar, hijo de un físico aficionado al automovilismo y de una responsable de Recursos Humanos, ambos de origen argelino.

Desde que debutó en el karting siendo niño hasta que fue subcampeón de Fórmula 2 el año pasado, por detrás del brasileño Gabriel Bortoleto, lo que le sirvió para llegar a la élite, Hadjar admite que su carrera ha estado impulsada por la "frustración".

Pero también por la "cólera" al no disponer de "los mismos medios que otros pilotos" y tener que "compensar" esa falta de ayuda económica para impulsar su carrera.

FUENTE: AFP

