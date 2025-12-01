lunes 1  de  diciembre 2025
Tras triunfo en Catar, Verstappen dice estar "más relajado" que en la lucha por el título de 2021

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, es uno de tres pilotos con opciones de conquistar el título de la Fórmula 1 este año, junto a los dos de McLaren

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.&nbsp;

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025. 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA.- El neerlandés Max Verstappen, uno de los tres pilotos en liza por el título de campeón del mundo de Fórmula 1 de 2025, que se decidirá dentro de una semana, aseguró este domingo estar "mucho más relajado" que en 2021, cuando llegó a Abu Dabi para disputar la última carrera del año en igualdad de puntos con Lewis Hamilton.

Al contrario que en 2021, cuando logró su primer título del mundo en la última vuelta de un polémico Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de Red Bull sabe que ahora tiene "doce puntos de retraso" sobre el líder del campeonato, Lando Norris (McLaren).

Beyoncé y Jay-Z.
Beyoncé y Jay-Z sorprenden a espectadores en carrera de Fórmula 1 en Las Vegas
El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.
Famoso ingeniero de la Fórmula 1 gana poder en Aston Martin para 2026

"Encaro este final con energía positiva, hago todo lo que puedo e, incluso si no gano, sé que he hecho una temporada increíble pese a todo", declaró el vigente tetracampeón del mundo, tras su victoria del domingo en el Gran Premio de Catar.

"Eso me quita mucha presión, estoy aquí solo para pasarlo bien, como hoy", añadió.

"Sé que cuando me siento en el coche, intento siempre dar el máximo", insistió a los periodistas presentes en el circuito de Lusail.

Eso "es lo que intentaré hacer en Abu Dabi, pero sé que hará falta contar también con ciertos factores externos para conseguirlo".

El domingo, en Catar, 'Mad Max' aprovechó un error estratégico de la escudería McLaren y de sus rivales al título, Oscar Piastri y Norris, para sumar una "inesperada" séptima victoria en esta temporada.

En el campeonato, Verstappen está a 12 puntos de Norris, mientras que Piastri, que terminó segundo en Catar, está a 16 puntos de su compañero. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi, último de la temporada que se disputará el domingo 7 de diciembre, sumará 25 puntos.

Bonmatí sufre ruptura del peroné

La estrella de la selección española y Balón de Oro del fútbol femenino, Aitana Bonmatí, sufrió una fractura en el peroné de la pierna izquierda y no podrá estar el martes en la vuelta de la final de la Liga de Naciones de la UEFA ante Alemania, anunció este domingo la Federación Española (RFEF).

No se estimó oficialmente un tiempo de baja, pero la prensa catalana consideró que la ausencia sería en el mejor de los casos de mes y medio, y que podría extenderse por "varios meses" en caso de necesitar cirugía.

"Aitana Bonmatí terminó la sesión matinal (de entrenamiento de este domingo) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (cerca de Madrid) con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita", explicó la Federación en su comunicado.

FUENTE: AFP

