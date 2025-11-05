miércoles 5  de  noviembre 2025
Heat se enfoca en cambiar por completo su estilo: "Es una nueva era"

Con miras a regresar a la cima de la NBA, el Heat de Miami ha modificado por completo su juego, en la que Bam Adebayo describe como "la mejor forma de jugar"

Bam Adebayo (derecha), del Heat de Miami, lanza sobre Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio. 

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Durante mucho tiempo, el Heat de Miami ha sido reconocido como uno de los equipos con mejor preparación física en la NBA. Pero ahora, el conjunto del sur de la Florida parece haber apretado con fuerza el acelerador y durante los primeros siete juegos de la temporada, el combinado lidera el circuito en ritmo, con un promedio de 106.4 posesiones por 48 minutos.

"Corremos menos pick-and-rolls, menos pantallas. Se trata más de estar los cinco afuera, compartir las ganancias", explicó el centro Bam Adebayo, en declaraciones recogidas por The Athletic. "Y para mí, esa es la mejor forma de jugar baloncesto. Estamos en este largo camino. Y cuando atraviesas por esto, tienes a todos nosotros 15 en el autobús. No todos podemos manejarlo", agregó.

La temporada anterior fue una llamada a tierra para el Heat, que fueron barridos en cuatro juegos por los Cavaliers, en la que terminó como la serie más dispareja en los playoffs de la NBA, luego de que Cleveland ganara los cuatro partidos por una ventaja combinada de 122 puntos.

"Estábamos terminados a finales de abril y fue muy doloroso. Una humillante derrota en primera ronda", recordó el entrenador Erik Spoelstra. "Habíamos hecho mucho emocionalmente para ganar ese boleto para entrar a los playoffs y nos sentimos muy orgullosos de eso".

Luego de la eliminación de Miami, Spoelstra, Adebayo y el presidente del equipo, Pat Riley, se reunieron para hablar de lo que debía cambiar.

"Eso despertó un pensamiento de que teníamos que hacer algunas cosas mejor y diferente", dijo Spoelstra.

Por su parte, Adebayo fue mucho más claro con su descripción.

"Queríamos cambiar la filosofía de cómo jugamos baloncesto", indicó.

Una mayor velocidad

Uno de sus cambios incluyó un juego más rápido. Miami nunca ha estado rankeado más alto que el duodécimo lugar (en 2005-2006) en ritmo durante la era del play-by-play, que comenzó en 1996-1997, la segunda campaña de Riley con la organización.

"Juegan súper rápido", admitió el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Reddick, sobre la ofensiva del Heat. "Hacen un muy buen trabajo a la hora de atacar".

