"Jugar por nuestra Cuba uno quisiera hacerlo, no estoy en contra, pero para hacer esas cosas me tienen que dar la oportunidad de hacer cosas en Cuba que yo quisiera hacer", dijo en ese entonces el inicialista, que el mes pasado firmó con actuales campeones de la Serie Mundial, los Astros de Houston, por tres años y $58 millones.

Yordan Álvarez.jpg El cubano Yordan Álvarez festeja con los Astros de Houston tras conectar un jonrón de tres carreras en el sexto juego de la Serie Mundial ante los Filis de Filadelfia, el 5 de noviembre de 2022. AP Foto/Eric Smith

"Hacer una academia para niños que tienen el deseo de ser peloteros, pero si no me lo dejan hacer no juego con Cuba", señaló en 2020 Abreu. Ahora con el Clásico Mundial al voltear de la esquina y la confirmación de las Grandes Ligas sobre la licencia a la Federación Cubana de Béisbol, el inicialista tendrá que empezar a negociar con el régimen que administra el sucesor designado Miguel Díaz-Canel.

Además de Abreu, la FCB podrá convocar a Yordan Álvarez, Randy Arozarena, Yoan Moncada y Luis Robert, entre otros. Cuba ha acusado en los últimos clásicos que su desempeño no ha sido el mejor debido a que no podía contar con los jugadores de MLB.

Así que otro fracaso, si es que la dictadura decide sumar a estos peloteros a su nómina, podría ser un golpe duro. Ahora bien, muchos de estos atletas víctimas del comunismo han dicho un NO rotundo y preferían competir con un equipo independiente, algunos con aparente síndrome de Estocolmo prefieren lamer la bota de su verdugo.

El éxito de Cuba en la competición, si van peloteros profesionales, también podría ser un golpe para el régimen. Pues quedará en evidencia que la pelota cubana ha decaído debido a la mala administración en la isla.

Las nóminas definitivas de 30 integrantes se darán a conocer el 7 de febrero, para el torneo que arranca el 8 de marzo con un duelo entre Cuba y Holanda en Taiwán.