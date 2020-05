Ahora meses después los fanáticos del béisbol podrán disfrutar del encuentro íntimo de estos dos ídolos de la Isla del Encanto ya que son los primeros protagonistas de la serie “The Tryout” que produce “MLB Originals”.

Báez tiene a su cargo guiar a René Pérez (su verdadero nombre) a través de un entrenamiento de prueba para observar sus habilidades en el diamante, mientras charlan sobre su pasión por el béisbol y la música y el legado de Roberto Clemente, entre otras temas.

Para la fecha del encuentro, Pérez había estrenado un tema musical “René” que recorre su vida y donde menciona su amor por el béisbol antes de dedicarse de lleno a la música donde ha ganado cuatro Grammys y 25 Grammys Latinos. Y hace unos días estrenó otro video “Antes Que El Mundo Se Acabe”, que incluyó a estrellas del deporte como el pelotero dominicano Gary Sánchez y el futbolista argentino Lionel Messi, entre otros.

“Soy un fanático del béisbol. Yo jugué hasta los 16, 17 (años)… jugué en el parque Roberto Clemente en Carolina”, le explicó Pérez a Báez sobre su amor por el béisbol antes de hablar de sus comienzos en la música. “Yo siempre fui músico, tocaba la batería. Yo lo que hacía era tocaba batería y jugaba béisbol”.

También hablaron de su admiración por el fenecido astro boricua Clemente, cuyo número 21 estaba en la espalda del jersey del cantante.

“El astro boricua es un ejemplo fuera y dentro del parque”, dijo Pérez, mientras que Báez decía que “su pérdida fue hace tiempo, pero todavía la gente lo reconoce como la persona que fue. Nunca se escucha algo negativo de él, todo lo que se escucha es bueno”.

“Era un jugador completo, y el brazo que tenía en ‘rightfield’”, señaló Residente. “También 3.000 hits, eso hay que mencionarlo”, añadió Báez.

Rap superstar Residente tries out for the Cubs, has some SKILLS! (ft. Javy Báez!!) | MLB Originals