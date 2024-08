Revive la rencilla entre el MVP de la Nacional y un venezolano de Atlanta

Harper no estaba demasiado preocupado por la actitud de Arcia después de la victoria de los Filis por 3-2, diciendo que no se dio cuenta.

"No me importa. No podría importarme menos. Ya lo hice", dijo Harper, según David O'Brien de The Athletic.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TalkinBaseball_/status/1826422969314251003?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826422969314251003%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank&partner=&hide_thread=false Orlando Arcia staring down Bryce Harper after his home run pic.twitter.com/0Y1pajOH6f — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 22, 2024

Esto revive el momento polémico que se vivió hace unos meses atrás, lo que demuestra que el venezolano no olvida.

Harper miró a Arcia mientras transitaba las bases después de batear su segundo jonrón en el Juego 3 de la NLDS 2023.

Arcia había dicho previamente "Vaya chico, Harper" después de que el dos veces Jugador Más Valioso bombardeara para terminar el Juego 2 de la serie de playoffs.

Arcia minimizó su mirada el miércoles, diciendo: "Solo estaba disfrutando de mi jonrón".

Aunque el bateador de los Bravos exprese lo contrario, sobre prestar interés a una rencilla, en Filadelfia, especialmente en el Citizens Bank Park, que una imagen de tamaño gigante muestra aquella fotografía en la que Harper se le quedó mirando a Arcia, después del jonrón de postemporada.

Embed - phillies on Instagram View this post on Instagram A post shared by phillies (@phillies)

Con la victoria, los Filis extendieron su ventaja en la cima del Este de la Liga Nacional a siete juegos sobre Atlanta. Filadelfia ha eliminado a los Bravos en la NLDS en temporadas consecutivas.