”No sé quién filtró mi teléfono, pero ahora está en manos de la policía. Como está ahora no puedo usarlo porque está lleno de mensajes. La policía ha logrado bloquear ciertos grupos".

"He recibido amenazas de muerte y mis padres también. Mi madre es dueña de una tienda y ella también ha recibido mensajes”, señaló el jugador del Marsella en una entrevista concedida a un programa de radio en Francia.

Asimismo, González reitera que Neymar no es un jugador que merezca ser respetado.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

“Alguien como él (Neymar) no merece mi respeto ni mi mirada. Hubiera sido más fácil para los dos haber hablado y resuelto, él no me ha contactado. Vivo en una ciudad donde alguien que sería racista no podría vivir. Todo el mundo sabe que la mier… me cayó encima mientras él estaba feliz sentado en su casa y viendo pasar todo”, enfatizó.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes